  Баскетбол
  2. Баскетбол
  Балкан даде старт на тренировките преди турнира с Апоел Тел Авив

Балкан даде старт на тренировките преди турнира с Апоел Тел Авив

  7 сеп 2025 | 15:39
Отборът на Балкан даде старт на тренировките преди приятелския баскетболен турнир, който ще се изиграе на 8 и 9 септември (понеделник и вторник) в "Арена Ботевград". Участие в него ще вземе още отборът на Апоел Тел Авив, който е организатор на надпреварата, както и унгарския Фалко и австрийския Виена.

Иначе ботевградчани започнаха със завидно настроение заниманието в спорното съоръжение, като всички баскетболистите бяха на разположение на старши треньора Васил Христов, видя екипът на Sportal.bg.

Утре от 17:00 часа Балкан ще се изправи срещу Фалко, а от 20:00 часа Апоел Тел Авив ще мери сили с Виена.

Контролата ще бъде открита за зрители, а организаторите обявиха вход свободен.

