Портфейлът на Алкарас прелива: Карлос достигна невероятен етап с титлата на US Open

Карлос Алкарас спечели шестата си титла от Големия шлем в неделя, като триумфира на US Open и с това спечели огромна сума от наградния фонд. Едва 22-годишният испанец вече е спечелил гигантски суми през кариерата си и с победата си в Ню Йорк преминава магическа граница.

Преди финала на US Open се очакваше изключително напрегнат дуел между Алкарас и неговия съперник Яник Синер. В крайна сметка, по-рано тази година двамата изиграха един от най-красивите финали на Голям шлем на "Ролан Гарос". Тогава Алкарас надделя в 5т сета, но месец след този мач Синер си отмъсти във финала на "Уимбълдън". Италианецът беше спечелил последните три турнира от Големия шлем на твърди кортове и затова беше лек фаворит във финала на US Open. Но нещата се развиха съвсем различно.

Алкарас беше концентриран от първата точка и ясно държеше инициативата. Синер се възползва от по-слаб период на испанеца във втория сет, но дотам. Алкарас доминираше и в третия, и в четвъртия сет, с което спечели шестата си титла от Големия шлем. Това му донесе и позицията №1, както и чек за $5 милиона.

Алкарас премина магическа граница

Благодарение на тази огромна сума, Алкарас вече е почти сред петимата тенисисти, които са спечелили най-много наградни пари в цялата си кариера. Испанецът е само на 22 години, но вече е преминал забележителна бариера. Алкарас вече е спечелил общо 53 486 628 долара. С това той е най-младият играч в историята, който е натрупал над 50 милиона долара.

Разбира се, Алкарас се възползва от факта, че наградните фондове нараснаха изключително много през последните години, тъй като в горната част на списъка няма нито един играч от миналото. Испанецът все още има дълъг път да извърви, ако иска да заеме челното място в тази класация, тъй като Новак Джокович вече е добавил 190 милиона долара към банковата си сметка през кариерата си. Неговите стари съперници Рафаел Надал (134,9 милиона) и Роджър Федерер (130,5 милиона) са на второ и трето място.

Така че тримата най-добри тенисисти на този век все още са недостижими за Алкарас, но има шанс той скоро да се изкачи на четвърто място. Анди Мъри в момента държи тази позиция с 64,6 милиона долара. Първо, Алкарас ще трябва да изпревари Александър Зверев. Германецът досега е спечелил 54,6 милиона долара и все още е малко над испанеца, но само през тази година Алкарас е наваксал повече от 10 милиона. Зверев е единственият играч в топ 10 на класацията по приходи, който никога не е печелил титла от Голям шлем.

Яник Синер

Синер също бързо се приближава до върха на тази класация. При победа над Алкарас на финала той също щеше да премине границата от 50 милиона, но това не се случи. Италианецът засега остава на 48,7 милиона долара и заема седмо място.

