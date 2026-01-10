Елина Свитолина продължава пътя към трофея в Окланд

Поставената под номер 1 Елина Свитолина (Украйна) се класира за финала на турнира по тенис на твърда настилка в Окланд (Нова Зеландия) с награден фонд 283 347 долара.

Финалистката в надпреварата от 2024 година надигра номер 3 Ива Йович (САЩ) със 7:6(5), 6:2 за 96 минути.

Йович започна отлично, направи два поредни пробива и поведе с 3:0. По-късно тя сервира за частта, но загуби подаването си. В тайбрека Свитолина взе аванс от 6:1 и спечели оспорвания първи сет. Във втория украинката доминираше, поведе с 5:1 и без проблеми затвори мача.

За титлата Свитолина ще играе срещу номер 7 Синюй Ван (Китай), която елиминира четвъртата поставена Александра Иала (Филипини) с 5:7, 7:5, 6:4.

Ван достигна до втория финал в кариерата си, след като спаси мачбол във втория сет и триумфира за 2:48 часа.

Следвай ни:

Снимки: Imago