  3. Янаки Милев загуби финала в Анталия

  • 10 яну 2026 | 15:16
  • 310
  • 0
Янаки Милев стана вицешампион на двойки на турнира по тенис на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставените под номер 2 Милев и Стефан Попович (Сърбия) отстъпиха пред водачите в схемата Федерико Бондиоли и Раул Бранкачо (Италия) с 3:6, 7:5, 7-10 за час и 33 минути.

Италианците направиха два пробива по пътя си към успеха в първия сет, но във втората част Милев и Попович успяха да стигнат до брейк в 12-ия гейм и да изравнят. В решителната трета част те поведоха с 6:3, но Бондиоли и Бранкачо взеха седем от следващите осем точки и стигнаха до крайния успех.

Милев има пет титли на двойки от турнирите на Международната федерация по тенис ITF, а за последно триумфира в Сарагоса (Испания) в началото на месец октомври миналата година.

