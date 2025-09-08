Популярни
  Синер: Поздравления за Карлос, знам какво коства спечелването на трофея

Яник Синер не успя да защити титлата си на US Open, след като загуби на финала от големия си конкурент в последните години Карлос Алкарас. Италианецът обаче поздрави съперника си за този успех и заяви, че знае колко усилия коства спечелването на този трофей.

"Искам да поздравя Карлос и неговия екип. Знам какво коства спечелването на трофея, поздравления за всичко, което сте направили. Същото искам да кажа и на хората от моя екип, благодаря за цялото разбиране и търпение. Това бе дълъг и вълнуващ път да стигнем дотук. Радвам се, че можем да споделим този момент. Поздварявм и всички мои близки за подкрепата. Благодаря и на всички, които правят този турнир толкова специален... Това са три много дълги седмици и има толкова неща, за които да се грижите. Вие сте невероятни", заяви Синер.

"Много съм щастлив и за мен е привилегия да бъда тук пред вас. Ако някой не е останал доволен, моите извинения, че не съм се представил достатъчно добре", обърна се към публиката италианецът.

Снимки: Gettyimages

