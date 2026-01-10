Популярни
Медведев е на финала в Бризбън

  • 10 яну 2026 | 15:10
Поставеният под номер 1 Даниил Медведев се класира за финала на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове АТР 250 в Бризбън (Австралия) с награден фонд 800 045 долара.

29-годишният руснак победи Александър Микелсен (САЩ) с 6:4, 6:2.

„Изобщо не беше лесно. Резултатът не отразява напълно случилото се на мача. Но съм щастлив, че в най-важните моменти успях да бъда по-добър от Алекс. Това е, което трябва да направиш, за да спечелиш“, коментира Медведев.

Финалистът от 2019 година достигна до 41-ия си финал в АТР. Въпреки че Медведев допусна 27 непредизвикани грешки, той спаси и четирите точки за пробив във втория сет, за да изпревари Александър Зверев в класацията за най-много финали сред активните тенисисти и изостава само от Новак Джокович (144).

На финала Медведев ще играе срещу Брендън Накашима (САЩ), който елиминира сънародника си и приятел Александър Ковачевич със 7:6(4), 6:4.

Накашима стигна до четвъртия си финал в АТП и първи, откакто спечели първата си титла у дома в Сан Диего през 2022-а. Американецът не е загубил сет в четирите си мача в Бризбейн тази седмица.

