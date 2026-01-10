Майката на Иван Иванов: Много е тежко, домът ни е пуст, но той оправдава всичко

Майката на Иван Иванов - Ваня - коментира колко е тежко за един родител постоянното отсъствие на детето му от дома, но пък призна, че "той оправдава всичко" с невероятните си успехи до момента.

Иван Иванов получи наградата за "Най-добър млад спортист на България" за 2025 година. Малко преди Коледа пък Международната тенис федерация го обяви за символичен световен шампион. Както е известно, миналата година беше ударна за него със спечелените титли при юношите на US Open и "Уимбълдън".

"За първи път има обявен шампион световен в тениса и много се радваме, че това е Иван. Лидер в ранглистата, това пък какво говори и за бъдещите му цели? Той казва, че това е само първата крачка, цели са много високо и казва, че трябва много да работи. Показателно е, че дори в ден, в който го награждават, той е на състезание, на подготовка.

В момента играе мач, всички сме под напрежение, в момента е на полуфинал в Манакор.Аз изобщо не гледам неговите мачове, но след мачовете си имам една платформа, на която ги гледам отново и отново, след като вече знам резултата какъв е.

Аз съм първата, на която се обажда след мач. Много често казва: Мамо, победих, това е много често. Когато не е победил, аз винаги му казвам: Ти си най-добрият, не забравяй.

Иван преди 3 години напусна нашия дом. Домът е пуст, домът е тих, домът е празен, гардеробът е празен, обувките ги няма, дрехите ги няма и е много тежко и ме разчувствахте. Много е тежко за един родител да го няма детето му вкъщи, но той оправдава всичко това", завърши Ваня Иванова.