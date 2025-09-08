Популярни
Алкарас: Яник вече е като част от семейството ми

  • 8 сеп 2025 | 01:10
  • 475
  • 1
Алкарас: Яник вече е като част от семейството ми

Новият шампион на US Open Карлос Алкарас бе изключително щастлив след успеха си над Яник Синер на финала на "Артър Аш Стейдиъм". Това е поредният голям сблъсък между двамата, като изглежда, че няма да бъде и последният такъв. По време на церемонията по награждаването, испанецът дори заяви, че вече чувства опонента си като част от своето семейство.

"Страхотен сезон за Яник, той играе тенис на невероятно ниво. Той вече и почти като част от моето семейство, толкова често се виждаме на корта. Непрекъснато виждам колко много се подобрява всеки ден. Това е чудесно послание за всички, които са тръгнали по този път", започна Алкарас.

"Поздравявам и моето семейство и моят екип, радвам се, че ви имам. Вие ме правите по-добър в професионален и човешки план. Всички тези постижения, които съм постигнал, се дължат на вас. Част от семейството ми е тук, поздрави и на всички у дома, които са гледали по телевизията. Благодаря ви!", допълни испанецът.

"Благодаря и на всички, които правят този турнир, вие вършите невероятна работа. Винаги тук съм се чувствал у дома си и знам, че това се споделя и останалите играчи. Виждам как всяка година всичко се подобрява. Благодаря за всеотдайността ви", завърши Карлос.

Снимки: Gettyimages

