Страхотен финал в Хонконг

Италианецът Лоренцо Мусети и казахстанецът Александър Бублик ще играят във финала на тенис турнира в Хонконг от сериите АТР 250, като и двамата са изправени пред рекордно класиране в кариерите си. Поставените под номер 1 и номер 2 в схемата успяха да триумфират в трисетови битки в полуфиналите, след като бяха допуснали изоставане.

Мусети се справи с 6:7(3), 7:5, 6:4 с шампиона за 2024 година Андрей Рубльов. Руснакът измъкна първия сет след тайбрек със 7:3 точки и играеше много добре и във втория сет, но в края му се пречупи и позволи на Мусети да регистрира пробив за 6:5 гейма, който му осигури спечелването на втората част.

В решителния трети сет ситуацията се оказа много идентична с тази от втория сет. Мусети проби за 5:4 гейма, но в следващия гейм Рубльов имаше три точки за връщане на пробива. Италианецът обаче не падна духом и ги отрази и трите, след което успя да затвори двубоя още с първия си мачбол.

Във втория полуфинал Бублик отстрани американеца Маркос Хирон след 3:6, 6:4, 6:2. Вторият в схемата казахстанец до голяма степен "проспа" първия сет, в който допусна два пробива и бе изправен пред общо седем брейкбола.

Още в началото на втория сет обаче той показа познатото си лице и с първата си възможност да спечели подаването на Хирон успя да го пробие за 1:0 гейма. Това му даде голямо спокойствие и без големи затруднения той изравни сетовете.

В началото на третата част Бублик отново проби и с още по-голяма лекота затвори мача.

Класирането на Музети за финала означава, че от понеделник той ще се изкачи до рекордното в кариерата си пето място в световната ранглиста. Бублик пък ще влезе на десета позиция - също рекордна за него, ако спечели утрешния мач за титлата.