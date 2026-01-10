Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Страхотен финал в Хонконг

Страхотен финал в Хонконг

  • 10 яну 2026 | 15:45
  • 191
  • 0
Страхотен финал в Хонконг

Италианецът Лоренцо Мусети и казахстанецът Александър Бублик ще играят във финала на тенис турнира в Хонконг от сериите АТР 250, като и двамата са изправени пред рекордно класиране в кариерите си. Поставените под номер 1 и номер 2 в схемата успяха да триумфират в трисетови битки в полуфиналите, след като бяха допуснали изоставане.

Мусети се справи с 6:7(3), 7:5, 6:4 с шампиона за 2024 година Андрей Рубльов. Руснакът измъкна първия сет след тайбрек със 7:3 точки и играеше много добре и във втория сет, но в края му се пречупи и позволи на Мусети да регистрира пробив за 6:5 гейма, който му осигури спечелването на втората част.

В решителния трети сет ситуацията се оказа много идентична с тази от втория сет. Мусети проби за 5:4 гейма, но в следващия гейм Рубльов имаше три точки за връщане на пробива. Италианецът обаче не падна духом и ги отрази и трите, след което успя да затвори двубоя още с първия си мачбол.

Във втория полуфинал Бублик отстрани американеца Маркос Хирон след 3:6, 6:4, 6:2. Вторият в схемата казахстанец до голяма степен "проспа" първия сет, в който допусна два пробива и бе изправен пред общо седем брейкбола.

Още в началото на втория сет обаче той показа познатото си лице и с първата си възможност да спечели подаването на Хирон успя да го пробие за 1:0 гейма. Това му даде голямо спокойствие и без големи затруднения той изравни сетовете.

В началото на третата част Бублик отново проби и с още по-голяма лекота затвори мача.

Класирането на Музети за финала означава, че от понеделник той ще се изкачи до рекордното в кариерата си пето място в световната ранглиста. Бублик пък ще влезе на десета позиция - също рекордна за него, ако спечели утрешния мач за титлата.

Следвай ни:

Още от Тенис

Алкарас спечели мача за милиони срещу Синер в Корея

Алкарас спечели мача за милиони срещу Синер в Корея

  • 10 яну 2026 | 13:19
  • 3288
  • 2
Сабаленка е финалистка в Бризбън

Сабаленка е финалистка в Бризбън

  • 10 яну 2026 | 13:03
  • 556
  • 0
Иван Иванов е “Най-добър млад спортист” на България за 2025 г.

Иван Иванов е “Най-добър млад спортист” на България за 2025 г.

  • 10 яну 2026 | 12:25
  • 8493
  • 9
Швейцария се класира на финала в убийствена жега в Сидни

Швейцария се класира на финала в убийствена жега в Сидни

  • 10 яну 2026 | 09:40
  • 2184
  • 0
Лидия Енчева продължава похода си в Хургада

Лидия Енчева продължава похода си в Хургада

  • 9 яну 2026 | 18:00
  • 680
  • 0
Кудерметова се отказа от Australian Open

Кудерметова се отказа от Australian Open

  • 9 яну 2026 | 17:43
  • 871
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гьозтепе 0:0 ЦСКА 1948, Берна дебютира за "червените"

Гьозтепе 0:0 ЦСКА 1948, Берна дебютира за "червените"

  • 10 яну 2026 | 16:00
  • 2802
  • 2
Национал отива в Серия "А" срещу 5 млн. евро

Национал отива в Серия "А" срещу 5 млн. евро

  • 10 яну 2026 | 15:36
  • 4791
  • 4
Нов трансфер: ЦСКА привлече вратар

Нов трансфер: ЦСКА привлече вратар

  • 10 яну 2026 | 14:08
  • 16778
  • 43
Иван Иванов е “Най-добър млад спортист” на България за 2025 г.

Иван Иванов е “Най-добър млад спортист” на България за 2025 г.

  • 10 яну 2026 | 12:25
  • 8493
  • 9
Ще има ли нови изненади в мачовете за ФА Къп днес, Макълсфийлд шокира Кристъл Палас с втори гол

Ще има ли нови изненади в мачовете за ФА Къп днес, Макълсфийлд шокира Кристъл Палас с втори гол

  • 10 яну 2026 | 13:54
  • 1815
  • 0
Везенков №1 на кръга в Евролигата за 17-и път

Везенков №1 на кръга в Евролигата за 17-и път

  • 10 яну 2026 | 13:58
  • 1711
  • 1