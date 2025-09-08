Левандовски и компания си отмъстиха на Финландия за важна победа

Националният отбор на Полша записа важен успех с 3:1 при домакинството си на Финландия от световните квалификации от група „G“ на зона „УЕФА“. Така съставът на Ян Урбан спечели и третия си мач на свой терен от този цикъл за първата победа при новия си селекционер.

Още през първото полувреме „Дружина полска“ до голяма степен си осигури успеха в този двубой. В 27-ата минута Якуб Камински се пребори за топката и я подаде на Мати Кеш, който с шут по земя отбеляза втория си гол с националната фланелка в рамките на няколко дни. В добавеното време преди почивката Пьотър Жиелински с перфектен прехвърлящ пас изведе Роберт Левандовски сам срещу вратаря и капитанът с лекота удвои аванса на своя тим.

Matty Cash's celebration after scoring for Poland is COLD 🥶 pic.twitter.com/vSECPumhUh — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) September 7, 2025

В 55-ата минута именно удар на опитния нападател беше спасен от Йесе Йоронен, но Камински дотича и изпревари съотборника си за добавката, с която увеличи аванса на домакините. Гостите пък стигнаха до почетно попадение чак в 88-ата минута, когато появилият се от пейката Бенджамин Калман беше точен отблизо. В добавеното време гол на резервата на „Суоми“ Роберт Иванов беше отменен заради негов фал в атака срещу влезлия като смяна Павел Взолек.

🌍 Lewandowski strikes in Poland’s 3–1 World Cup Qualifier win over Finland.



📸 @laczynaspilka pic.twitter.com/IPjH1Lk38F — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 7, 2025

След като си отмъсти за загубата си с 1:2 като гост на този съперник, Полша продължава да заема второто място в групата с актив от 10 точки, колкото има и лидерът Нидерландия, но с доста по-добра голова разлика и един изигран мач по-малко. Финландия пък изостана на третата позиция със своите 7 пункта.

Снимки: Gettyimages