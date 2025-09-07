Съставите на Турция и Испания, нито една промяна в двата тима

Националните отбори на Турция и Испания излизат един срещу друг в Коня, за да изиграят своя втори мач от световните квалификации в група „Е“ на зона „Европа“, в която е и селекцията на България.
Селекционерът на Турция Винченцо Монтела се е доверил на същите стартови 11 от победата с 3:2 над Грузия в Тбилиси. Това означава, че централният нападател отново е Керем Актюркоглу, а около него ще действат младите таланти Кенан Йълдъз и Арда Гюлер, както и Юнус Акгюн.
Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте също не е предприел нито една промяна сред своите титуляри от убедителната победа с 3:0 над България в София. Така на върха на атаката отново е поставен Микел Оярсабал, на когото по двата фланга ще помагат младите звезди Ламин Ямал и Нико Уилямс.
Турция: Угурджан Чакър, Мюлдюр, Демирал, Бардакджъ, Елмали, Чалханоолу, Юксек, Акгюн, Гюлер, Йълдъз, Актюркоглу
Испания: Симон, Поро, Хаусен, Льо Норман, Кукурея, Субименди, Мерино, Педри, Ямал, Оярсабал, Уилямс
Снимки: Sportal.bg