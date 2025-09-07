Хамилтън: Днес наистина бях доволен от колата

7-кратният световен шампион Люис Хамилтън за втори пореден ден заяви, че е доволен от колата на Ферари на „Монца“.

„Определено днес се представихме добре и бях наистина доволен от колата – заяви Хамилтън. – Направих добър старт, две коли ме притиснаха преди първия шикан и трябваше да върна газта, бях доволен от позицията ми в първия и след това в четвъртия завой.

„След това успях да се доближа до Джордж и може би трябваше да се опитаме да пресечем стратегията му. Това че останах по-дълго на пистата беше риск, който не се отплати. Но ще се поучим от това.

„От друга страна, благодарен съм, че успях да се преборя за 6-ото място. Днес направихме солидно представяне пред тифозите – невероятно е да се състезавам пред тях с цветовете на Ферари.

„Днес не заслужавах да съм на подиума, но пък ще се кача на стената на боксовете, за да поздравя феновете.

„Шарл се бори с всички сили. Макс отново е в челото. Нямаме темпото на Ред Бул, днес те бяха много бързи, нямаме и темпото на Макларън. Мисля, че сме четвърти или пети, ако се справим изключително добре някъде може и вземем някой подиум. Ако имаме шанс – да, но нямаме темпо за това.“

