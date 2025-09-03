Популярни
»
Постекоглу е вариант и за Байер, и за Фенербахче

  • 3 сеп 2025 | 15:14
  • 555
  • 0
Бившият мениджър на Тотнъм Анге Постекоглу е обсъждан едновременно за треньорските позиции в Байер (Леверкузен) и Фенербахче, твърди Фабрицио Романо. “Аспирините” търсят наследник на Ерик тен Хаг, който беше уволнен след първите два кръга в Бундеслигата. По-рано днес с позицията бе свързван Раул Гонзалес, Марко Розе и Един Терзич също са спрягани за позицията.

Фенербахче пък уволни Жозе Моуриньо след провала срещу Бенфика в плейофния кръг на Шампионската лига. Имената на Лучано Спалети, Сержио Консейсао и Себастиан Хьонес също са свързвани с турския гранд.

Постекоглу се раздели с Тотнъм, въпреки че донесе първи трофей на "шпорите" от 17 години, побеждавайки Манчестър Юнайтед във финала на Лига Европа. След това австралиецът бе свързван с Брентфорд и Нотингам Форест.

