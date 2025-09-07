Героите от US Open Иван Иванов и Александър Василев пристигнат в България в понеделник и вторник

Шампионът от Откритото първенство на САЩ по тенис Иван Иванов и финалистът Александър Василев ще се завърнат в България в понеделник и вторник, съобщават от БФ Тенис.

Вчера Иванов спечели трофея в Ню Йорк, след като в исторически първи изцяло български финал надделя със 7:5, 6:3 петия в схемата Александър Василев.

Двамата са част от отбора на България за Купа "Дейвис" за мача срещу Финландия от Световна група I на Купа "Дейвис". България ще бъде домакин на срещата от Световното отборно първенство за мъже на 13 и 14 септември на кортовете на ТК "Локомотив" в Пловдив.

Вицешампионът Александър Василев ще се прибере в България на 8 септември, понеделник. Той ще кацне на Летище "Васил Левски" в 12.00 часа с полет от Мюнхен. С този полет в България ще пристигнат и тенисистите на Финландия.

Шампионът Иван Иванов за завръща у нас на 9 юни, вторник. Той ще кацне в 21.45 часа с полет от Палма де Майорка.

Снимки: Gettyimages