Героите от US Open Иван Иванов и Александър Василев пристигнат в България в понеделник и вторник

  • 7 сеп 2025 | 13:31
  • 97
  • 0

Шампионът от Откритото първенство на САЩ по тенис Иван Иванов и финалистът Александър Василев ще се завърнат в България в понеделник и вторник, съобщават от БФ Тенис.

Вчера Иванов спечели трофея в Ню Йорк, след като в исторически първи изцяло български финал надделя със 7:5, 6:3 петия в схемата Александър Василев.

Иван Иванов спечели историческия български финал на US Open
Иван Иванов спечели историческия български финал на US Open

Двамата са част от отбора на България за Купа "Дейвис" за мача срещу Финландия от Световна група I на Купа "Дейвис". България ще бъде домакин на срещата от Световното отборно първенство за мъже на 13 и 14 септември на кортовете на ТК "Локомотив" в Пловдив.

Шампионът Иван Иванов: Благодаря на всички, които ни подкрепят от България, поздравявам Александър
Шампионът Иван Иванов: Благодаря на всички, които ни подкрепят от България, поздравявам Александър

Вицешампионът Александър Василев ще се прибере в България на 8 септември, понеделник. Той ще кацне на Летище "Васил Левски" в 12.00 часа с полет от Мюнхен. С този полет в България ще пристигнат и тенисистите на Финландия.

Александър Василев: Честит празник на всички, много съм щастлив, че стигнах до финала
Александър Василев: Честит празник на всички, много съм щастлив, че стигнах до финала

Шампионът Иван Иванов за завръща у нас на 9 юни, вторник. Той ще кацне в 21.45 часа с полет от Палма де Майорка.

Снимки: Gettyimages

