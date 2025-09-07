50 000 души чакат "лъвовете"

Трибуните на стадион "Борис Пайчадзе" ще бъдат пълни за срещата от световните квалификации този следобед между Грузия и България. Домакините информираха, че всички билети вече са продадени и се очакват 50 000 души на мача.

Съоръжението в Тбилиси не е от най-лъскавите в Европа, но прави впечатление с масивната си бетонна конструкция и своята непрекъсната козирка, която обаче не покрива напълно 100% от трибуните. Преди десет години "Динамо Арена" посрещна сблъсъка за Суперкупата на Европа между Барселона и Севиля. В голям спектакъл тогава Лионел Меси и компания, водени от Луис Енрике, надвиха тима на Унай Емери с 5:4 след продължения.

Стадионът е собственост на Динамо (Тбилиси) - клубът, който буквално преди няколко дни навърши 100 години. Домът на "синьо-белите" е построен в средата на 70-те години на миналия век, като до 1990 г. носи името на Владимир Илич Ленин. През 2006 г. съоръжението край река Курá (това е името от руски език, а грузинското е Мткуари - бел. авт.) е реновирано основно - седалки, информационни табла, зали и т.н.

Смята се, че два пъти на трибуните неофициално е имало над 100 000 зрители. Първият път е през 1979 г. за реванша от турнира за КЕШ между Динамо (Тбилиси) и Ливърпул. Три гола в мрежата на Рей Клемънс изхвърлят "червените" от Мърсисайд - точни са Владимир Гуцаев, Рамаз Шенгелия, за когото коментаторите едно време казваха, че е бил бърз като вятъра, и Александър Чивадзе от дузпа. Мнозина тогава предричат, че "синьо-белите ще достигнат до финала, но Хамбургер ШФ на Кевин Кигън и Хорст Хрубеш успяват да спрат шампиона на СССР.

Вторият "стохиляден" мач датира от 1995 г. Двубоят е от европейските квалификации - Грузия приема Германия на Берти Фогтс. Гостите обаче развалят кефа на публиката като в герой на вечерта се превръща звездата Юрген Клинсман. Централният нападател на Бундестима забива два безответни гола в грузинската мрежа.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Грузия