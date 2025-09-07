Популярни
  2. България
  3. Бивша звезда на Грузия: Фаворити сме, ще победим България!

Бивша звезда на Грузия: Фаворити сме, ще победим България!

  • 7 сеп 2025 | 07:15
  • 403
  • 0
Слушай на живо
Слушай на живо: Грузия - България

Бившият грузински нападател Арчил "Арчи" Арвеладзе е сред популярните имена в своята родина. За националния отбор на Грузия някогашният реализатор на Трабзонспор, НАК Бреда, Кьолн и Динамо (Тбилиси) има 32 мача и пет попадения. Братята му също са известни бивши национали - халфът Реваз Арвеладзе и голмайсторът Шота Арвеладзе, направил отлична кариера в Трабзонспор, Аякс, Рейнджърс и АЗ Алкмаар. Свързваме се с Арчи в Тбилиси и той се съгласява да говори пред Sportal.bg:

"Домакинството дава сериозно предимство на Грузия, по-лесно ще ни е. Смятам, че влизаме в мача срещу България като фаворит. Трябва да спечелим и вярвам, че ще го направим.

Илиан Илиев: Не бива да поставяме въпроса "сега или никога", чака ни доста бягане срещу Грузия
Илиан Илиев: Не бива да поставяме въпроса "сега или никога", чака ни доста бягане срещу Грузия

Дали помня мача през 1994 година, когато Костадинов ни отбеляза два гола? Да, помня, той влезе като резерва и стана герой. Но пък помня и ответния двубой, когато ви бихме с 2:1 на наш терен (смее се). Преди това бяхте победили Германия, а Грузия ви нанесе първата загуба в квалификациите за Англия'96.

Недялков: Липсата на качества се компенсира с отборен дух
Недялков: Липсата на качества се компенсира с отборен дух

Честно казано, не знам много за сегашния български отбор, изглежда трудно вкарвате голове. Ние израснахме много през последните три-четири години. Не знам защо срещу турците играхме в система 4-4-2, според мен в 3-5-2 стоим по-компактно отзад. През второто полувреме бяхме по-добри, но загубихме с 2:3.

Вили Саньол: Французин съм, помня добре Костадинов! Вече нямате такива играчи, но сте добре организирани
Вили Саньол: Французин съм, помня добре Костадинов! Вече нямате такива играчи, но сте добре организирани

Липсват ни двама много добри футболисти от халфовата линия - Отар Китеишвили от Щурм (Грац) и Гиорги Чакветадзе от Уотфорд. Въпреки това, както казах, Грузия е фаворит", каза бившият нападател на "кръстоносците".

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Грузия

Снимки: Imago

