Бивша звезда на Грузия: Фаворити сме, ще победим България!

Бившият грузински нападател Арчил "Арчи" Арвеладзе е сред популярните имена в своята родина. За националния отбор на Грузия някогашният реализатор на Трабзонспор, НАК Бреда, Кьолн и Динамо (Тбилиси) има 32 мача и пет попадения. Братята му също са известни бивши национали - халфът Реваз Арвеладзе и голмайсторът Шота Арвеладзе, направил отлична кариера в Трабзонспор, Аякс, Рейнджърс и АЗ Алкмаар. Свързваме се с Арчи в Тбилиси и той се съгласява да говори пред Sportal.bg:

"Домакинството дава сериозно предимство на Грузия, по-лесно ще ни е. Смятам, че влизаме в мача срещу България като фаворит. Трябва да спечелим и вярвам, че ще го направим.

Дали помня мача през 1994 година, когато Костадинов ни отбеляза два гола? Да, помня, той влезе като резерва и стана герой. Но пък помня и ответния двубой, когато ви бихме с 2:1 на наш терен (смее се). Преди това бяхте победили Германия, а Грузия ви нанесе първата загуба в квалификациите за Англия'96.

Честно казано, не знам много за сегашния български отбор, изглежда трудно вкарвате голове. Ние израснахме много през последните три-четири години. Не знам защо срещу турците играхме в система 4-4-2, според мен в 3-5-2 стоим по-компактно отзад. През второто полувреме бяхме по-добри, но загубихме с 2:3.

Липсват ни двама много добри футболисти от халфовата линия - Отар Китеишвили от Щурм (Грац) и Гиорги Чакветадзе от Уотфорд. Въпреки това, както казах, Грузия е фаворит", каза бившият нападател на "кръстоносците".

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Грузия

