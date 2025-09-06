Популярни
България с официална тренировка в Грузия преди утрешния сблъсък с домакините
Вили Саньол: Французин съм, помня добре Костадинов! Вече нямате такива играчи, но сте добре организирани

  • 6 сеп 2025 | 15:53
  • 4639
  • 1
Слушай на живо: Грузия - България

Селекционерът на Грузия Вили Саньол говори пред медиите в Тбилиси преди утрешния мач срещу България в световните квалификации. Бившият краен бранител на Байерн (Мюнхен) беше изгонен срещу Турция преди няколко дни.

"Не е лесно, когато си наказан и не си на пейката. На нея се взимат решения, аз съм мениджър. Беше моя грешка, но и стечение от обстоятелствата - не съм съгласен с новия модерен футбол, в който не можеш да кажеш какво мислиш и да обясниш вижданията си. Турците вкараха головете си в точния за тях момент, трябва да променим това нещо. Променяме системата от март, за последно бяхме с трима защитници през ноември - преди десет месеца.

Имахме много проблеми срещу Украйна и Чехия в Лига на нациите, затова реших да прибегна до смяната. Не мисля, че Грузия има време за нови загуби, време е да започнем да побеждаваме. Утре ще има някои промени, това е различен съперник спрямо Турция. Играем през три дни и ще има промени, но те не означават, че искаме да направим нещо различно. Искаме да действаме, а не да реагираме. Ще съм на трибуната, без да си плащам билет - ето една голяма разлика.

Не мога да кажа много за България, защото играем срещу този отбор утре. Срещнахме се през 2022 година, направихме добри мачове, особено този в България. Българите имат много промени спрямо тогава. По-добре организиран отбор са, по-добре структуриран, гледах ги срещу Ейре, Беларус, Люксембург, Испания. Трябва да намерим слабите им места. Различен отбор е това от този преди две-три години. Имат добър баланс, пресират високо.

Французин съм и помня добре Костадинов. Беше през 1993 година, нали? Да, вече нямате такива играчи като Костадинов, Лечков и т.н. Но сте добре организирани и ще ни бъде трудно", заяви френският специалист в Тбилиси.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Грузия

Снимки: Imago

