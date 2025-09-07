Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Магията на Дончич разплака Италия

Магията на Дончич разплака Италия

  • 7 сеп 2025 | 20:47
  • 710
  • 0
Магията на Дончич разплака Италия

Лука Дончич отново показа магията си, като вкара 42 точки за драматичната победа на Словения над Италия с 84:77 в осминафиналите на Евробаскет 2025.

Шампионите от Евробаскет 2017 почти пропиляха аванс от 19 точки, но благодарение на Дончич записаха четвърта поредна победа над Италия и вече имат баланс 9-2 в преките двубои. Последната им загуба от този съперник дойде на Световното първенство през 2006 г.

Словения се класира за четвъртфиналите за осми път в последните девет издания на турнира и ще се изправи срещу актуалния световен шампион Германия. Италия пък прекъсна серията си от четири поредни участия на четвъртфинал.

Още в първата минута Дончич падна тежко върху дясната си страна, но продължи да играе и отбеляза 10 точки в серия от 15:2, с която Словения поведе с 15:4. Благодарение на своя лидер словенците увеличиха аванса си до 32:13.

Италия показа борбеността, която ѝ помогна да обърне Испания в груповата фаза, за да свали разликата до 45:38, а на почивката изоставаше с 50-40. След подновяването италианците намалиха до шест точки, но Словения отговори със серия от 9:0 и възстанови комфорта си. При оставащи 6 минути резултатът бе 78:65, но Италия върна 12 поредни точки и намали на 78:77 при оставащи 100 секунди.

1/8-финалите на ЕвроБаскет продължават: Дончич изпепели Италия
1/8-финалите на ЕвроБаскет продължават: Дончич изпепели Италия

Тогава Дончич пое инициативата и вкара четири наказателни удара, с които реши мача.

Звездата на Словения е най-доминантният играч на турнира – вече има един трипъл-дабъл, бе близо до втори и води в почти всички класации: ефективност, точки и откраднати топки. Италия нямаше отговор за играта му, особено през първото полувреме, когато отбеляза 22 точки още в първата четвърт и общо 30 до почивката.

Дончич завърши с 42 точки – само на пет от рекорда му от 47 срещу Франция на Евробаскет 2022. Той реализира 11 от 19 стрелби, включително 5 от 11 тройки. Лука вкара 15 от 16 наказателни удара, добавяйки 10 борби и 3 откраднати топки. Това бе четвъртият му мач с над 30 точки на Евробаскет 2025 – последният, който е имал повече в един турнир, е Никос Галис с пет през 1989 г.

Клемен Препелич добави 11 точки, а Ален Омич се включи от пейката със 7 точки и 7 борби. За Италия най-резултатен бе Симоне Фонтекио с 22 точки.

Словения спечели борбата под коша с 38 срещу 32 и взе 15 нападателни борби, които донесоха 16 точки от втори шанс.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Балкан даде старт на тренировките преди турнира с Апоел Тел Авив

Балкан даде старт на тренировките преди турнира с Апоел Тел Авив

  • 7 сеп 2025 | 15:39
  • 3010
  • 0
Полша се измъчи срещу Босна, но е сред осемте най-добри

Полша се измъчи срещу Босна, но е сред осемте най-добри

  • 7 сеп 2025 | 14:51
  • 865
  • 0
1/8-финалите на ЕвроБаскет продължават: Дончич изпепели Италия

1/8-финалите на ЕвроБаскет продължават: Дончич изпепели Италия

  • 7 сеп 2025 | 20:46
  • 16183
  • 0
Кармело Антъни и Дуайт Хауърд бяха приети в баскетболната Зала на славата

Кармело Антъни и Дуайт Хауърд бяха приети в баскетболната Зала на славата

  • 7 сеп 2025 | 13:16
  • 869
  • 0
Светислав Пешич: Никой не обича да губи, трудно е за всички

Светислав Пешич: Никой не обича да губи, трудно е за всички

  • 7 сеп 2025 | 11:08
  • 1774
  • 0
Финландия хвърли бомбата на ЕвроБаскет 2025: Никола Йокич и Сърбия са аут от турнира

Финландия хвърли бомбата на ЕвроБаскет 2025: Никола Йокич и Сърбия са аут от турнира

  • 7 сеп 2025 | 00:51
  • 7959
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

И Грузия ни отнесе

И Грузия ни отнесе

  • 7 сеп 2025 | 17:50
  • 140547
  • 494
Илиан Илиев: Подарихме им трите гола

Илиан Илиев: Подарихме им трите гола

  • 7 сеп 2025 | 18:09
  • 22524
  • 81
Финалът на US Open между Синер и Алкарас, Тръмп забави началото

Финалът на US Open между Синер и Алкарас, Тръмп забави началото

  • 7 сеп 2025 | 20:25
  • 13869
  • 9
Съставите на Турция и Испания, нито една промяна в двата тима

Съставите на Турция и Испания, нито една промяна в двата тима

  • 7 сеп 2025 | 20:08
  • 2753
  • 1
Съставите на Германия и Северна Ирландия

Съставите на Германия и Северна Ирландия

  • 7 сеп 2025 | 21:21
  • 31
  • 0
1/8-финалите на ЕвроБаскет продължават: Дончич изпепели Италия

1/8-финалите на ЕвроБаскет продължават: Дончич изпепели Италия

  • 7 сеп 2025 | 20:46
  • 16183
  • 0