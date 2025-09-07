Магията на Дончич разплака Италия

Лука Дончич отново показа магията си, като вкара 42 точки за драматичната победа на Словения над Италия с 84:77 в осминафиналите на Евробаскет 2025.

Шампионите от Евробаскет 2017 почти пропиляха аванс от 19 точки, но благодарение на Дончич записаха четвърта поредна победа над Италия и вече имат баланс 9-2 в преките двубои. Последната им загуба от този съперник дойде на Световното първенство през 2006 г.

Словения се класира за четвъртфиналите за осми път в последните девет издания на турнира и ще се изправи срещу актуалния световен шампион Германия. Италия пък прекъсна серията си от четири поредни участия на четвъртфинал.

Още в първата минута Дончич падна тежко върху дясната си страна, но продължи да играе и отбеляза 10 точки в серия от 15:2, с която Словения поведе с 15:4. Благодарение на своя лидер словенците увеличиха аванса си до 32:13.

Италия показа борбеността, която ѝ помогна да обърне Испания в груповата фаза, за да свали разликата до 45:38, а на почивката изоставаше с 50-40. След подновяването италианците намалиха до шест точки, но Словения отговори със серия от 9:0 и възстанови комфорта си. При оставащи 6 минути резултатът бе 78:65, но Италия върна 12 поредни точки и намали на 78:77 при оставащи 100 секунди.

Тогава Дончич пое инициативата и вкара четири наказателни удара, с които реши мача.

Звездата на Словения е най-доминантният играч на турнира – вече има един трипъл-дабъл, бе близо до втори и води в почти всички класации: ефективност, точки и откраднати топки. Италия нямаше отговор за играта му, особено през първото полувреме, когато отбеляза 22 точки още в първата четвърт и общо 30 до почивката.

Дончич завърши с 42 точки – само на пет от рекорда му от 47 срещу Франция на Евробаскет 2022. Той реализира 11 от 19 стрелби, включително 5 от 11 тройки. Лука вкара 15 от 16 наказателни удара, добавяйки 10 борби и 3 откраднати топки. Това бе четвъртият му мач с над 30 точки на Евробаскет 2025 – последният, който е имал повече в един турнир, е Никос Галис с пет през 1989 г.

Клемен Препелич добави 11 точки, а Ален Омич се включи от пейката със 7 точки и 7 борби. За Италия най-резултатен бе Симоне Фонтекио с 22 точки.

Словения спечели борбата под коша с 38 срещу 32 и взе 15 нападателни борби, които донесоха 16 точки от втори шанс.