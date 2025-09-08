Янис се погрижи Гърция да срази Израел

Осминафиналите на ЕвроБаскет 2025 приключиха малко преди полунощ в латвийската столица, а гръцките фенове запяха празнични песни след тежка битка с Израел.

Гърция излетя към победа с 84:79, грабвайки последния билет за четвъртфиналите. Там във вторник ги очаква добре познат съперник – Литва.

“Елините” се връщат сред най-добрите осем за четвърти пореден път в историята на Евробаскет, а това е деветото им класиране в топ 8 за последните 10 издания на турнира.

Селекционерът Василис Спанулис избра по-ниска стартова петица, като Янис Антетокумбо практически играеше ролята на „петица“ срещу смесената защита на Израел.

Гърция водеше през целия мач, но освен аванс от 11 точки в края на първото полувреме, така и не успя да достигне двуцифрена разлика до последните десет минути. Израел не спираше да скъсява разликата и се доближи на -2 (60:58) в края на третата четвърт.

Тогава Костас Слукас, Александрос Самодуров и Костас Адетокумбо показаха колко дълбок е съставът. С бърза серия 7:1 те влязоха в заключителната част с 8 точки аванс. Лейъп на Слукас увеличи аванса на над 10 още в първата атака на четвъртата част и това окончателно сложи мача извън обсега на Израел.

Янис Адетокумбо беше невероятен. „Гръцкият бог на забивките“ започна силно и не вдигна крак от газта нито за секунда, приключвайки с 37 точки. Той стреля 18/23 от игра и взе 10 борби за статистическо съвършенство.

30-годишният продължи серията си от мачове с над 25 точки до 10 срещи. Единственият с повече такива в историята на Евробаскет е също грък – Никос Галис с 19.

Янис се присъедини и към Никола Йокич, Никола Вучевич, Лука Дончич (2 пъти) и Кристапс Порзингис – единствените играчи със статистика 30-10 на Евробаскет 2025.

Само за 47 секунди мачът бе равен – първите 31 секунди и още 16 след коша на Ям Мадар за 2:2. През останалите 39 минути и 13 секунди Гърция контролираше двубоя и в крайна сметка елиминира Израел.

