Полша се измъчи срещу Босна, но изстрада класирането си на 1/4-финал

  7 сеп 2025 | 14:51
  • 140
  • 0
Националният отбор на Полша се пребори за място на четвъртфиналите на Евробаскет 2025. Един от домакините на шампионата се наложи над Босна и Херцеговина с 80:72 (14:23, 26:21, 22:17, 18:11) в мач от 1/8-финалите.

В "Арена Рига" момчетата на Игор Миличич не се радваха на най-добрия си старт, тъй като изоставаха с двуцифрена разлика, но сътвориха силен край и удържаха ценната победа. Това бе достатъчно за поляците да откажат сложат край на силното представяне от страна на баскетболистите, водени от Адис Бечирагич.

За "Дружина полска" това е второ поредно европейско първенство, на което продължават в Топ 8. На четвъртфиналите полският тим ще има за съперник отбора на Турция, който елиминира Швеция преди ден.

Джордан Лойд отново нямаше спиране за поляците, този път с 28 точки, като бе 9/9 при стрелбата от линията за изпълнение на наказателни удари. Матеуш Понитка финишира с 19 и 11 борби, Михал Соколовски реализира 10.

Юусуф Нуркич отговори за Босна с 20 точки и 7 борби. Джон Робърсън отбеляза 19 точки, включително и 5 успешни шута от далечна дистанция, но в края на мача получи контузия и не се завърна в игра.

