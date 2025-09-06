Очаквайте на живо: Завръщането на UFC в Париж

Тази вечер в 22:00 часа започва основната бойна карта на тазгодишното събитие на UFC в Париж.

В главния двубой на вечерта сили ще премерят двама бойци, които спорят за мястото на следващ претендент в средна категория на елитната ММА верига. Насурдин Имавов ще се опита да зарадва местната публика и да си гарантира битка за титлата с успех над бразилеца Кайо Боральо.

Имавов е в серия от четири поредни победи, а Боральо има 14 "нанизани" успеха!

Друга гордост на френския ММА, Беноа Сен Дени, ще стъпи в битка с още един представител на бразилския клуб "FIght Nerds" Маурисио Руфи. Южноамериканецът е познат с нестандартната си игра в стойка и нокаутиращите му умения, докато Сен Дени е опитен граплър, който вече има опит срещу някои от най-добрите в категория до 70 килограма.

Вижте кои са останалите срещи, които Sportal.bg ще отразява в реално време:

Мейсън Джоунс - Боладжи Оки



Модестас Букаускас - Пол Крейг



Алекс Сола - Райс Маккий



Уилям Гомис - Роберт Рукала