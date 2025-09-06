Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

България с официална тренировка в Грузия преди утрешния сблъсък с домакините
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Очаквайте на живо: Завръщането на UFC в Париж

Очаквайте на живо: Завръщането на UFC в Париж

  • 6 сеп 2025 | 16:16
  • 351
  • 0

Тази вечер в 22:00 часа започва основната бойна карта на тазгодишното събитие на UFC в Париж.

В главния двубой на вечерта сили ще премерят двама бойци, които спорят за мястото на следващ претендент в средна категория на елитната ММА верига. Насурдин Имавов ще се опита да зарадва местната публика и да си гарантира битка за титлата с успех над бразилеца Кайо Боральо.

Имавов е в серия от четири поредни победи, а Боральо има 14 "нанизани" успеха!

Друга гордост на френския ММА, Беноа Сен Дени, ще стъпи в битка с още един представител на бразилския клуб "FIght Nerds" Маурисио Руфи. Южноамериканецът е познат с нестандартната си игра в стойка и нокаутиращите му умения, докато Сен Дени е опитен граплър, който вече има опит срещу някои от най-добрите в категория до 70 килограма.

Вижте кои са останалите срещи, които Sportal.bg ще отразява в реално време:

Мейсън Джоунс - Боладжи Оки

Модестас Букаускас - Пол Крейг

Алекс Сола - Райс Маккий

Уилям Гомис - Роберт Рукала

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Венелина Поптолева допусна загуба в първия си мач на Световното първенство

Венелина Поптолева допусна загуба в първия си мач на Световното първенство

  • 6 сеп 2025 | 16:04
  • 254
  • 0
Том Аспинал и Сирил Ган застанаха лице в лице за първи път преди битката за титлата на UFC 321

Том Аспинал и Сирил Ган застанаха лице в лице за първи път преди битката за титлата на UFC 321

  • 6 сеп 2025 | 16:00
  • 347
  • 0
Младежите се готвят за европейското с международен лагер  

Младежите се готвят за европейското с международен лагер  

  • 6 сеп 2025 | 12:18
  • 509
  • 0
Балканско първенство по карате шинкиокушин събира в Русе повече от 300 състезатели от 5 държави

Балканско първенство по карате шинкиокушин събира в Русе повече от 300 състезатели от 5 държави

  • 6 сеп 2025 | 11:25
  • 708
  • 0
Битките с българско участие в Ливърпул продължават

Битките с българско участие в Ливърпул продължават

  • 6 сеп 2025 | 10:48
  • 1217
  • 0
Стоян Копривленски мина кантара преди К-1 в Токио

Стоян Копривленски мина кантара преди К-1 в Токио

  • 6 сеп 2025 | 10:38
  • 4109
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Илиан Илиев: Не бива да поставяме въпроса "сега или никога", чака ни доста бягане срещу Грузия

Илиан Илиев: Не бива да поставяме въпроса "сега или никога", чака ни доста бягане срещу Грузия

  • 6 сеп 2025 | 17:20
  • 2314
  • 7
Вили Саньол: Французин съм, помня добре Костадинов! Вече нямате такива играчи, но сте добре организирани

Вили Саньол: Французин съм, помня добре Костадинов! Вече нямате такива играчи, но сте добре организирани

  • 6 сеп 2025 | 15:53
  • 4677
  • 1
11-те на Локо (ГО) и Етър

11-те на Локо (ГО) и Етър

  • 6 сеп 2025 | 16:54
  • 1025
  • 0
Българският финал в Ню Йорк: Иван Иванов срещу Александър Василев

Българският финал в Ню Йорк: Иван Иванов срещу Александър Василев

  • 6 сеп 2025 | 17:07
  • 931
  • 0
Започна кръгът във Втора лига - много голове през първото полувреме

Започна кръгът във Втора лига - много голове през първото полувреме

  • 6 сеп 2025 | 12:46
  • 7678
  • 9
Осминафинали на ЕвроБаскет 2025, следете развоя на мачовете със Sportal.bg

Осминафинали на ЕвроБаскет 2025, следете развоя на мачовете със Sportal.bg

  • 6 сеп 2025 | 17:15
  • 16315
  • 1