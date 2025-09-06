Уилям Гомис зарадва Париж с победа

Уилям Гомис записа 15-та победа в професионалния ММА. Боецът на "петлите" зарадва родната публика в "Акор Арена" в Париж в двубой от основната бойна карта на събитието UFC Париж. 28-годишният спортист победи Роебрт Рукола с единодушно съдийско решение.

Гомис бе по-добрият боец в стойка в първия рунд, но допусна да бъде повален на земята. Французинът не допусна да бъде събмитнат. Във втората част боецът с прякор Ягуара отново допусна поваляне и този път бе задържан в партер близо две минути и половина.

В последния решаващ рунд Гомис показа отлична физическа подготовка и желание за победа и не само, че водеше двубоя в стойка, но и накрая повали съперника си и го заплаши със задушаваща техника. Това бе достатъчно за съдиите да му гласуват победата.