Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Уилям Гомис зарадва Париж с победа

Уилям Гомис зарадва Париж с победа

  • 6 сеп 2025 | 22:41
  • 284
  • 1

Уилям Гомис записа 15-та победа в професионалния ММА. Боецът на "петлите" зарадва родната публика в "Акор Арена" в Париж в двубой от основната бойна карта на събитието UFC Париж. 28-годишният спортист победи Роебрт Рукола с единодушно съдийско решение.

Гомис бе по-добрият боец в стойка в първия рунд, но допусна да бъде повален на земята. Французинът не допусна да бъде събмитнат. Във втората част боецът с прякор Ягуара отново допусна поваляне и този път бе задържан в партер близо две минути и половина. 

В последния решаващ рунд Гомис показа отлична физическа подготовка и желание за победа и не само, че водеше двубоя в стойка, но и накрая повали съперника си и го заплаши със задушаваща техника. Това бе достатъчно за съдиите да му гласуват победата.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Официално: Джоузеф Паркър срещу Фабио Уордли на 25 октомври

Официално: Джоузеф Паркър срещу Фабио Уордли на 25 октомври

  • 6 сеп 2025 | 21:37
  • 517
  • 0
Зрелищен мач в лека категория бе добавен към картата на Том Аспинал срещу Сирил Ган

Зрелищен мач в лека категория бе добавен към картата на Том Аспинал срещу Сирил Ган

  • 6 сеп 2025 | 18:30
  • 1057
  • 0
На живо: Завръщането на UFC в Париж

На живо: Завръщането на UFC в Париж

  • 6 сеп 2025 | 16:16
  • 1874
  • 0
Венелина Поптолева допусна загуба в първия си мач на Световното първенство

Венелина Поптолева допусна загуба в първия си мач на Световното първенство

  • 6 сеп 2025 | 16:04
  • 489
  • 0
Том Аспинал и Сирил Ган застанаха лице в лице за първи път преди битката за титлата на UFC 321

Том Аспинал и Сирил Ган застанаха лице в лице за първи път преди битката за титлата на UFC 321

  • 6 сеп 2025 | 16:00
  • 765
  • 0
Младежите се готвят за европейското с международен лагер  

Младежите се готвят за европейското с международен лагер  

  • 6 сеп 2025 | 12:18
  • 602
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Иван Иванов спечели историческия български финал на US Open

Иван Иванов спечели историческия български финал на US Open

  • 6 сеп 2025 | 19:19
  • 38929
  • 30
Илиан Илиев: Не бива да поставяме въпроса "сега или никога", чака ни доста бягане срещу Грузия

Илиан Илиев: Не бива да поставяме въпроса "сега или никога", чака ни доста бягане срещу Грузия

  • 6 сеп 2025 | 17:20
  • 16715
  • 44
Анисимова срещу Сабаленка на финала на US Open

Анисимова срещу Сабаленка на финала на US Open

  • 6 сеп 2025 | 22:33
  • 8985
  • 10
Етър взе дербито с Локо (ГО) за първи успех през сезона

Етър взе дербито с Локо (ГО) за първи успех през сезона

  • 6 сеп 2025 | 16:54
  • 14185
  • 7
Вяло представяне на Англия не попречи за четвърти пореден успех по пътя към Мондиал 2026

Вяло представяне на Англия не попречи за четвърти пореден успех по пътя към Мондиал 2026

  • 6 сеп 2025 | 20:50
  • 14709
  • 5
Изиграха се седем мача от Втора лига - резултати и класиране

Изиграха се седем мача от Втора лига - резултати и класиране

  • 6 сеп 2025 | 21:11
  • 27636
  • 19