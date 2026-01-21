Шамил Мамедов спечели титлата от държавното лично-отборно първенство по борба

Шамил Мамедов спечели убедително титлата в категория до 65 килограма свободен стил при мъжете от държавното лично-отборно първенство по борба в Сливен.

Бронзовият медалист от световното първенство през 2023 година, който е роден в Русия, от тази година представя България, а участието му на шампионата в Сливен е дебют за него. В зала "Васил Левски" в задбалканския град той постигна пет победи и не допусна нито една загуба, като акумулира общо 52 точки на сметката си и даде само една на съперниците си. Това бе най-интересната и една от най-масовите категории, като в нея националът Микяй Наим завърши четвърти, а неговият брат Денис Наим се нареди 13-и.

В категория до 74 килограма титлата грабна Рамазан Рамазанов, а други трима натурализирани състезатели станаха шампиони в по-горните категории. До 92 килограма първи е Ахмед Батаев, до 97 килограма - Ахмед Магамаев, а при най-тежките до 125 килограма Ален Хубулов надделя над Георги Иванов.

При жените в категория до 68 килограма златото е за световната вицешампионка Юлияна Янева, която не допусна изненади в присъствието на само още две други състезателки.