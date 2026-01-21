Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Шамил Мамедов спечели титлата от държавното лично-отборно първенство по борба

Шамил Мамедов спечели титлата от държавното лично-отборно първенство по борба

  • 21 яну 2026 | 01:13
  • 201
  • 0
Шамил Мамедов спечели титлата от държавното лично-отборно първенство по борба

Шамил Мамедов спечели убедително титлата в категория до 65 килограма свободен стил при мъжете от държавното лично-отборно първенство по борба в Сливен.

Бронзовият медалист от световното първенство през 2023 година, който е роден в Русия, от тази година представя България, а участието му на шампионата в Сливен е дебют за него. В зала "Васил Левски" в задбалканския град той постигна пет победи и не допусна нито една загуба, като акумулира общо 52 точки на сметката си и даде само една на съперниците си. Това бе най-интересната и една от най-масовите категории, като в нея националът Микяй Наим завърши четвърти, а неговият брат Денис Наим се нареди 13-и.

205 мъже и 60 жени ще стартират на Държавното първенство по борба в Сливен
205 мъже и 60 жени ще стартират на Държавното първенство по борба в Сливен

В категория до 74 килограма титлата грабна Рамазан Рамазанов, а други трима натурализирани състезатели станаха шампиони в по-горните категории. До 92 килограма първи е Ахмед Батаев, до 97 килограма - Ахмед Магамаев, а при най-тежките до 125 килограма Ален Хубулов надделя над Георги Иванов.

При жените в категория до 68 килограма златото е за световната вицешампионка Юлияна Янева, която не допусна изненади в присъствието на само още две други състезателки.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Станка Златева: Имаме всички необходими условия, но трябва да се стегнем и да работим

Станка Златева: Имаме всички необходими условия, но трябва да се стегнем и да работим

  • 21 яну 2026 | 01:22
  • 173
  • 0
Кикбокс клубове ще протестират пред сградата на ММС

Кикбокс клубове ще протестират пред сградата на ММС

  • 20 яну 2026 | 18:50
  • 1608
  • 2
Шофьорът, причинил катастрофата с Антъни Джошуа, е вече подсъдим

Шофьорът, причинил катастрофата с Антъни Джошуа, е вече подсъдим

  • 20 яну 2026 | 17:58
  • 1561
  • 0
Боксьорите от националния отбор водят усилена подготовка на Белмекен

Боксьорите от националния отбор водят усилена подготовка на Белмекен

  • 20 яну 2026 | 16:05
  • 448
  • 0
205 мъже и 60 жени ще стартират на Държавното първенство по борба в Сливен

205 мъже и 60 жени ще стартират на Държавното първенство по борба в Сливен

  • 20 яну 2026 | 01:29
  • 1284
  • 0
Състезатели от 7 държави на "Winter Taekwondo Sparring Camp" в Кюстендил

Състезатели от 7 държави на "Winter Taekwondo Sparring Camp" в Кюстендил

  • 19 яну 2026 | 16:26
  • 381
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Шампионската лига отново предложи големи изненади

Шампионската лига отново предложи големи изненади

  • 21 яну 2026 | 00:00
  • 25367
  • 5
Арсенал нанесе болезнено поражение на Интер и спечели първото място в основната фаза на Шампионската лига

Арсенал нанесе болезнено поражение на Интер и спечели първото място в основната фаза на Шампионската лига

  • 20 яну 2026 | 23:55
  • 9476
  • 33
Преобразен Реал Мадрид сътвори футболен спектакъл срещу Монако

Преобразен Реал Мадрид сътвори футболен спектакъл срещу Монако

  • 20 яну 2026 | 23:55
  • 12421
  • 248
ПСЖ се провали в Лисабон и рискува да остане извън топ 8

ПСЖ се провали в Лисабон и рискува да остане извън топ 8

  • 20 яну 2026 | 23:57
  • 8739
  • 6
Манчестър Сити повтори трагичната игра от дербито с Юнайтед и рухна и в Норвегия, Бодьо/Глимт с исторически успех

Манчестър Сити повтори трагичната игра от дербито с Юнайтед и рухна и в Норвегия, Бодьо/Глимт с исторически успех

  • 20 яну 2026 | 21:35
  • 21721
  • 61
Страхотна битка и трудна победа за Апоел при завръщането на Евролигата в "Арена София"

Страхотна битка и трудна победа за Апоел при завръщането на Евролигата в "Арена София"

  • 20 яну 2026 | 21:32
  • 12295
  • 2