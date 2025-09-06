Мейсън Джоунс сътвори страхотен обрат в Париж

Мейсън Джоунс сътвори зрелищен обрат в двубой от основната бойна карта на събитието UFC Париж. Спортистът с прякор Дракона надделя Боладжи Оки с технически нокаут във втория рунд, след като почти бе нокаутиран в първата част.

В експлозивен първи рунд Оки първо прати съперника си на земята със серия от удари и се опита да приключи срещата с граунд-енд-паунд, но не успя да стигне до нокаута. Белгиецът изхаби много сили, а след това Джоунс се завърна по-силен и не само разклати съперника си, но и завърши рунда в доминантна позиция на земята и с два опита за ключ на ръката в статистиката. Доминацията на уелсеца продължи и във втория рунд и той отново стигна до събаряне. Там той приложи мощен граунд-енд-паунд и стигна до победата с технически нокаут.