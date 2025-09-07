Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  Насурдин Имавов триумфира на UFC Париж и си заслужи битка за титлата

Насурдин Имавов триумфира на UFC Париж и си заслужи битка за титлата

  • 7 сеп 2025 | 01:36
  • 253
  • 0
Насурдин Имавов триумфира на UFC Париж и си заслужи битка за титлата

Насурдин Имавов записа победа в главната битка на ежегодното събитие на UFC в Париж. Галата във френската столица се проведе в "Акор Арена" в събота (06.09). Натурализираният дагестанец надделя над Кайо Боральо с единодушно съдийско решение след 5 рунда битка

25-минутния двубой се проведе в стойка, като 29-годишният спортист отбеляза 81 значителни удара, а Боральо отбеляза 66 значителни попадения. Схватката се проведе предимно в средна и близка дистанция с боксови размени. Имавов се отличи с брилянтни контраатаки.

Нито един от двамата бойци не успя да нанесе щета на другия или да отбележи нокдаун, но по-добрите попадения бяха отбелязани от втория в ранглистата при 84-килограмовите. Победата бе пета поредна от за боеца с прякор Снайпера и общо 17-та от 21 професионални срещи.

