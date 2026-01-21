Близо 300 излязоха на протест пред спортното министерство срещу Конфедерацията по кикбокс и муай тай

Близо 300 деца, родители и треньори се събраха пред сградата на Министерството на младежта и спорта в столицата в знак на протест срещу БККМТ и търсене на отговор защо не са допуснати до участие на Европейската купа по кикбокс, която ще се проведе в края на седмицата в Атина (Гърция).

128 състезателите по кикбокс на двата най-успешни клуба в България Стартийм и Масару не бяха картотекирани от БККМТ и съответно не могат да участват на Европейската купа от 23 до 25 януари. Спортистите и някой от техните родители се освободиха от училище и работа, платиха си пътните и хотела за надпреварата в Атина, но от конфедерацията по кикбокс и муай тай отказват да ги картотекират и не дават обяснение за това. Президент на централа е Галин Димов.

"Президентът на Българска конфедерация по кикбокс и муай тай, заедно с Управителния съвет, негови лични приятели, последните пет месеца първи спряха действаща Европейска купа по кикбокс, след което спряха провеждането на Световно първенство в България, а сега в последния момент посегнаха и на децата. Реално, това за мен е престъпление! Те посягат на децата, децата не могат да се развиват спортно и това са децата на България. За мен е убиване на българския спорт!", каза председателят на СК Стартийм Деница Миленкова.

"Не може един президент с неговата си позиция да упражнява такъв натиск и репресия върху спортните клубове и върху всички наши трениращи. През два дни входира сигнали с невярно съдържание до всички институции - Министерството на спорта, Министерството на образованието, СДВР и т.н. и реално се опитва да закрие нашите зали с мотиви, които са абсолютно несъстоятелни, че ние провеждаме нерегламентирана дейност. Тук искам да уточня, че ако ние провеждаме нерегламентирана дейност, то всичките световни европейски шампиони няма да са тук и няма как последните 30 години в неговата федерация да сме комплексни шампиони на България. Искам да благодаря на всички училища в София, на всички директорки, които благодарение на тях успяваме да развиваме спорт и децата да спортуват, но натискът е голям. Апелирам към всички спортни клубове незабавно да поискат оставката на Галин Димов, на ръководството и на Управителния съвет, защото с тези си действия да спре децата от Европейска клуба и да отказва картотекирането на децата, те нямат право и няма как да са представители и ръководители на федерация", добави тя.

"Тук към момента искам да поясна, че това е протест срещу Галин Димов и федерацията по кикбокс, а не срещу Министерството, защото министър Пешев и зам. министър Петър Младенов до момента винаги са били отворени по нашите въпроси и казуси, но въпреки всичко федерацията си прави каквото реши. Наистина искам да се обърна към всички държавни институции, които имат някаква възможност да контролират и да управляват спортната федерация незабавно да се включат с действия от тяхна страна, защото реално са потърпевши децата на България. Пак ще се повторя, очаквам институциите да се включат своевременно и незабавно, защото няма как децата да страдат заради едноличното управление на един председател Галин Димов", каза още Миленкова и добави, че се работи в посока на свикване на Общо събрание.

"Работим в посока свикване на Общо събрание. Отнема някакво време, защото към момента като председател и ножа и хляба са в него, всички нормативни документи, устав така нататък, са така направени, че ако може да бъде не сменяем и винаги да бъде той, но вярвам, че ще се справим и промяна трябва да има", завърши тя.