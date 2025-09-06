Втора поредна победа за французите на UFC Париж

Аксел Сола донесе втора поредна победа за домакините в главната карта на събитието UFC Париж. Боецът на "петлите" надделя над Райс Макгий с нокаут в третия рунд. С този успех Сола записа 11-та победа в общо 12 професионални срещи.

В първия рунд двамата бойци разменяха безмилостни удари в стойка, а Маккий стигна до събаряне. Ирландецът държеше инициативата и центъра на клетката и отвори аркада над лявото око на Сола.

Във втория рунд пресата на боеца с прякор Скелетор се усили, но в размените Сола бе по-точен според официалната статистика на UFC. В третия рунд след ожесточени размени Сола прати съперника си с удар в тялото, а след това приключи битката с граунд-енд-паунд.