  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Кикбокс клубове ще протестират пред сградата на ММС

Кикбокс клубове ще протестират пред сградата на ММС

  • 20 яну 2026 | 18:50
  • 413
  • 0
Кикбокс клубове ще протестират пред сградата на ММС

Два столични кикбокс клуба, “Стар Тийм” и ‘Масару” ще се съберат в знак на протест пред сградата на Министерството на младежта и спорта в София. Това ще се случи в сряда, 21.01 с начален час 09:00. 

Представителите на тези тимове се свързаха с нас с имейл, в който е упомената и причината за протеста.

Вижте какво споделят “Стар Тийм” и “Масару”.

"128 състезатели по кикбокс на двата най-успешни клуба в България„Стартийм“ и „Масару“ не бяха картотекирани от БККМТ и не са допуснати до участие на Европейската купа по кикбокс в Атина от 23 до 25 януари 2026 г.

Състезателите и някой от техните родители се освободиха от училище и работа, платиха си пътните и хотела за надпреварата в Атина, но от конфедерацията по кикбокс и муай тай отказват да ги картотекират за участие.

До момента ръководството не е отговорило, защо не картотекира състезателите и каква е причината за това.

Утре 21 януари 2026 г. (сряда) в 09:00 ч. всички потърпевши близо 500 души - деца, родители и треньори ще се съберат пред сградата на Министерството на младежта и спорта в столицата, в знак на протест и търсене на отговор, защо не са допуснати до участие на Европейската купа по кикбокс, която ще се проведе в края на седмицата от петък до неделя.

