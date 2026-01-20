Популярни
  • 20 яну 2026 | 16:05
Боксьорите от националния отбор водят усилена подготовка на Белмекен

Състезателите от националния отбор по бокс на България за мъже се готвят на пълни обороти за големите битки, които ги очакват тази година, информират от Българската федерация по бокс.

В понеделник треньорите Жоел Арате и Валентин Поптолев събраха 18-те най-добри български боксьори на лагер в Белмекен, където ще останат в следващите 20 дни. И още от първите часове на високопланинската база започнаха с тежките занимания и здрави спаринги. Заедно с националите подготовка водят и първите състави на Австрия, Република Северна Македония и Косово.

"Белмекен е най-добрата база, на която можем да проведем подготовката си в началото на годината. Условията са много добри, доволен съм от всичко. Радвам се, че с нас има и толкова чуждестранни боксьори, с които да правим спаринги. Този етап на подготовката е много важен, защото поставя основата, върху която ще надграждаме за купа "Странджа", предстоящите Световни купи и разбира се за европейското първенство за мъже в София. В отбора има и по-млади момчета, които тепърва се включват при мъжете и за тях е хубаво да трупат опит и да влязат в боя още от първите дни", коментира подготовката на националите ни Жоел Арате.

Турнирът купа "Странджа" ще се проведе в София от 21 февруари до 2 март, а европейското първенство ще се състои от 15 до 26 септември.

