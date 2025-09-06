Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Стефан Цветков поздрави Иван Иванов и Александър Василев за представянето им в САЩ

Стефан Цветков поздрави Иван Иванов и Александър Василев за представянето им в САЩ

  • 6 сеп 2025 | 14:31
  • 389
  • 0
Стефан Цветков поздрави Иван Иванов и Александър Василев за представянето им в САЩ

Президентът на Българската федерация по тенис (БФТенис) Стефан Цветков поздрави Иван Иванов и Александър Василев с класирането им за финала на Откритото първенство на САЩ по тенис при юношите.

"140 години след Съединението на България, Иван Иванов и Александър Василев ни накараха да се чувстваме изключително горди с представянето си на един от най-престижните турнири в световния тенис", заяви Цветков и добави:

Българин ще триумфира с титлата на US Open днес
Българин ще триумфира с титлата на US Open днес

"Иван и Александър донесоха неописуема радост не само на привържениците на тениса в България, но и на всички българи по света. За всички нас и двамата сте победители независимо как ще завърши финалната среща".

Исторически български финал на US Open след изключителен обрат на Александър Василев
Исторически български финал на US Open след изключителен обрат на Александър Василев

Финалът започва в 18:00 часа българско време и за първи път в историята двама българи ще играят един срещу друг в мач за титлата на турнир от Големия шлем.

Председателят на парламента Наталия Киселова поздрави Иван Иванов и Александър Василев за успеха на US Open
Председателят на парламента Наталия Киселова поздрави Иван Иванов и Александър Василев за успеха на US Open
