Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Председателят на парламента Наталия Киселова поздрави Иван Иванов и Александър Василев за успеха на US Open

Председателят на парламента Наталия Киселова поздрави Иван Иванов и Александър Василев за успеха на US Open

  • 6 сеп 2025 | 10:19
  • 366
  • 0
Председателят на парламента Наталия Киселова поздрави Иван Иванов и Александър Василев за успеха на US Open

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова поздрави тенисистите Иван Иванов и Александър Василев с класирането им за финала на Откритото първенство по тенис на САЩ при юношите, съобщиха от пресцентъра на парламента.

„Вашият исторически успех донесе голяма радост не само на почитателите на тениса в България, но и на всички българи“, посочва в поздравителния си адрес председателят на парламента.

Българин ще триумфира с титлата на US Open днес
Българин ще триумфира с титлата на US Open днес

Наталия Киселова изразява увереност, че постигнатото от двамата състезатели по пътя към финала на един от най-престижните турнири в световния тенис се цени високо от всички любители на този красив и труден спорт. Класирането Ви за мача за титлата на сингъл в турнир по тенис от Големия шлем при юношите за пореден път показва качествата на младите българи – трудолюбие, упоритост, несломим спортен дух и желание за победа, заявява тя.

„Трофеят ще вдигне този, с когото е Фортуна, но за България Вие и двамата сте победители. Вярвам, че с високо вдигнати глави ще продължите своя спортен път към нови върхови постижения. В България с вълнение ще очакваме да Ви аплодираме на върха в световния тенис и да споделим радостта Ви от победата“, пише в поздравлението към тенисистите си Наталия Киселова.

Иван Иванов и Александър Василев се класираха за финала на Откритото първенство по тенис на САЩ при юношите, осигурявайки сигурна титла за България в турнира. За първи път в историята двама българи ще играят един срещу друг на финал на сингъл в турнир по тенис от Големия шлем при юношите.

Следвай ни:

Още от Тенис

Българин ще триумфира с титлата на US Open днес

Българин ще триумфира с титлата на US Open днес

  • 6 сеп 2025 | 08:32
  • 11774
  • 9
Джокович: Много ми е трудно да играя с Алкарас и Синер

Джокович: Много ми е трудно да играя с Алкарас и Синер

  • 6 сеп 2025 | 07:47
  • 3561
  • 0
Алкарас: Беше физически труден мач

Алкарас: Беше физически труден мач

  • 6 сеп 2025 | 07:23
  • 3060
  • 0
Може ли Анисимова да шокира Сабаленка на финала на US Open

Може ли Анисимова да шокира Сабаленка на финала на US Open

  • 6 сеп 2025 | 07:14
  • 4214
  • 4
Синер се изпоти срещу коварния канадец, но триумфира и си гарантира поредна битка с Алкарас

Синер се изпоти срещу коварния канадец, но триумфира и си гарантира поредна битка с Алкарас

  • 6 сеп 2025 | 06:41
  • 11378
  • 2
Акцентите от вълнуващия за България 13-ти ден на US Open

Акцентите от вълнуващия за България 13-ти ден на US Open

  • 6 сеп 2025 | 05:58
  • 26939
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Котев: Отиваме да вземем нещо, трябва агресия - не е нормално цял мач да нямаме картон

Котев: Отиваме да вземем нещо, трябва агресия - не е нормално цял мач да нямаме картон

  • 6 сеп 2025 | 08:42
  • 11164
  • 19
Инцидент в последния завой отдалечи Никола Цолов от целта

Инцидент в последния завой отдалечи Никола Цолов от целта

  • 6 сеп 2025 | 11:06
  • 910
  • 0
Българин ще триумфира с титлата на US Open днес

Българин ще триумфира с титлата на US Open днес

  • 6 сеп 2025 | 08:32
  • 11774
  • 9
Време е за първите осминафинални сблъсъци на ЕвроБаскет 2025

Време е за първите осминафинални сблъсъци на ЕвроБаскет 2025

  • 6 сеп 2025 | 07:05
  • 8903
  • 0
Националите отлетяха за Грузия

Националите отлетяха за Грузия

  • 6 сеп 2025 | 09:30
  • 2050
  • 2
Италия се развихри в дебюта на Гатузо

Италия се развихри в дебюта на Гатузо

  • 5 сеп 2025 | 23:40
  • 34645
  • 8