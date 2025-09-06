Българин ще триумфира с титлата на US Open днес

Александър Василев ще се изправи срещу Иван Иванов в мечтан български финал на US Open при юношите.

Александър Василев спечели полуфинала си срещу бразилеца Луис Гуто Мигел с 2:6, 6:1, 6:0.

Исторически български финал на US Open след изключителен обрат на Александър Василев

Преди този мач Александър Василев постигна 4 поредни победи без да загуби сет.

Малко по-рано Иван Иванов победи Зангар Нурланули от Казахстан с 6:1, 6:4 в първата полуфинална среща.

Блестящ Иван Иванов прелетя към финала на US Open

Това бе поредна победа №11 за Иванов в турнирите от Големия Шлем. 16-годишният Иванов загуби само един сет в тези мачове и затвърди статута си на фаворит за трофея.

Двамата българи бяха близо до финал и на "Уимбълдън", но там Василев отпадна на полуфиналите, а Иван спечели титлата.

🇧🇬🎾 EPIC! There will be an ALL-BULGARIAN junior final at the #USOpen!!!



2025 Wimbledon junior champ Ivan Ivanov will face fellow countryman Alexander Vasilev



CONGRATS, BOYS! 👏👏👏



The future of Bulgarian tennis is in safe hands 💪 pic.twitter.com/rKrsqWmDWA — Metodi_Shumanov (@shumanskoo) September 5, 2025

Точно в 18:00 часа българско време започва финалната среща на US Open при юношите: Иван Иванов - Александър Василев.

Григор Димитров е последният ни шампион при юношите на Откритото първенство на САЩ - от 2008 г. Преди него, но при девойките, титлата са печелили Катерина Малеева (1984 г.) и Магдалена Малеева (1990 г.).

Мануела Малеева пък има титла от Ню Йорк през 1984 г., но при смесените двойки и не при подрастващите. Тя триумфира в тандем с американеца Том Гъликсън.