Куартараро ще изпробва V4 моторът на Ямаха по-рано от планираното

Световният шампион в MotoGP за 2021 година Фабио Куартараро ще изпробва V4 моторът на Ямаха по-рано от планираното.

Първоначалното французинът трябваше да завърти първите си километри с новия мотоциклет по време на официалния тест на „Мизано“ на 15 септември. Сега обаче от Ямаха са решили това да се случи седмица по-рано, по време на частен тест на „Каталуния“ идния понеделник (8 септември).

„Да, аз ще тествам V4 моторът в понеделник“, потвърди Куартараро след края на петъчните тренировки преди Гран При на Каталуния.

Както е известно Ямаха и Хонда могат да използват своите състезателни пилоти по време на частните тестове поради факта, че те се намират в категория D на скалата за представяне на производителите. Това дава на двете японски марки по-голяма свободна в тяхната развойна дейност, включително и възможността да променят спецификацията на своите двигатели в хода на сезона.

Състезателният дебют на V4 моторът на Ямаха е планиран за Гран При на Сан Марино следващата седмица. Тогава той ще бъде управляван от тестовия пилот на японците Аугусто Фернандес, който ще участва с „уайлд кард“ на Мизано.

Снимки: Gettyimages