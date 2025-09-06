Популярни
Куартараро ще изпробва V4 моторът на Ямаха по-рано от планираното

  • 6 сеп 2025 | 11:53
Световният шампион в MotoGP за 2021 година Фабио Куартараро ще изпробва V4 моторът на Ямаха по-рано от планираното.

Първоначалното французинът трябваше да завърти първите си километри с новия мотоциклет по време на официалния тест на „Мизано“ на 15 септември. Сега обаче от Ямаха са решили това да се случи седмица по-рано, по време на частен тест на „Каталуния“ идния понеделник (8 септември).

„Да, аз ще тествам V4 моторът в понеделник“, потвърди Куартараро след края на петъчните тренировки преди Гран При на Каталуния.

Предимство за КТМ и в официалната тренировка в Каталуния
Предимство за КТМ и в официалната тренировка в Каталуния

Както е известно Ямаха и Хонда могат да използват своите състезателни пилоти по време на частните тестове поради факта, че те се намират в категория D на скалата за представяне на производителите. Това дава на двете японски марки по-голяма свободна в тяхната развойна дейност, включително и възможността да променят спецификацията на своите двигатели в хода на сезона.

Ямаха потвърди кога ще е дебютът на V4 двигателя
Ямаха потвърди кога ще е дебютът на V4 двигателя

Състезателният дебют на V4 моторът на Ямаха е планиран за Гран При на Сан Марино следващата седмица. Тогава той ще бъде управляван от тестовия пилот на японците Аугусто Фернандес, който ще участва с „уайлд кард“ на Мизано.

Програма на уикенда за Гран При на Каталуния в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Каталуния в MotoGP
Снимки: Gettyimages

