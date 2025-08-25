Популярни
Ямаха потвърди кога ще е дебютът на V4 двигателя

  25 авг 2025
Заводският тим на Ямаха в MotoGP потвърди кога ще използва новия V4 двигател – това ще стане в Гран При на Сан Марино през септември. Състезателният уикенд е от 12 до 14 септември, като с новия мотор ще се състезава тестовият пилот на тима Аугусто Фернандес.

„За „Мизано“ целта ни е да видим Аугусто Фернандес да се състезава с новия прототип М1 с V4 двигателя“, заяви управляващият директор на Ямаха Мотър Рейсинг Паоло Павесио във видео, разпространено днес.

Предполага се, че в понеделника след състезанието на 14 септември, титулярите на Ямаха начело с Фабио Куартараро (на снимката) ще могат да тестват мотоциклета с новия двигател на същата писта по време на официалните изпитания.

От Ямаха все още не са потвърдили плановете си за теста, като освен Куартараро, Джак Милър е другият пилот, който сериозен принос за развитието на двигателя. Милър най-накрая беше потвърден, че остава в Прамак и за догодина, а точно той има опит и с други V4 двигатели – на КТМ и Дукати.

