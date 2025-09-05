Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Хамилтън е оптимист за представянето на Ферари на „Монца“

Хамилтън е оптимист за представянето на Ферари на „Монца“

  • 5 сеп 2025 | 22:48
  • 84
  • 0
Хамилтън е оптимист за представянето на Ферари на „Монца“

7-кратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън се оказа оптимистично настроен след петъчните свободни тренировки, въпреки че е наказан с 5 места назад на стартовата решетка за неделя. Люис беше най-бърз в първата свободна тренировка и завърши пети във втората.

„За втората тренировка направихме някои промени по колата и представянето ни се влоши. Добрата новина е, че можем да се върнем към по-ранните настройки – обясни Хамилтън. – В първата тренировка бяхме много силни, но във втората имахме проблеми. Но много позитивни изводи от днес, тъй като е по-добре да имаш проблеми във втората тренировка, отколкото в третата.“

Норис излезе начело пред Леклер и Сайнц във втората тренировка на "Монца"
Норис излезе начело пред Леклер и Сайнц във втората тренировка на "Монца"

Хамилтън е на мнение, че Ферари е в битката за място в челото на „Монца“.

„Ще поработим по колата и се надявам, че утре ще се представим по-добре – допълни британецът. – Мисля, че Макларън са много, много бързи тук. Но всички останали в топ 10 са на много малки разлики.

Пиастри се размина с наказание за квалификацията
Пиастри се размина с наказание за квалификацията

„За мен това ще е предизвикателство. Тук изпреварванията не са лесни, а аз имам и наказание, но е по-добре сега, отколкото догодина. С пет места назад на старта, определено не е страхотно."

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Карлос Сайнц: Окуражаващ ден за Уилямс

Карлос Сайнц: Окуражаващ ден за Уилямс

  • 5 сеп 2025 | 21:33
  • 404
  • 0
Верстапен: Приличен петък, сега сме по-конкурентни

Верстапен: Приличен петък, сега сме по-конкурентни

  • 5 сеп 2025 | 21:23
  • 533
  • 1
Пиастри се размина с наказание за квалификацията

Пиастри се размина с наказание за квалификацията

  • 5 сеп 2025 | 21:14
  • 641
  • 0
Норис излезе начело пред Леклер и Сайнц във втората тренировка на "Монца"

Норис излезе начело пред Леклер и Сайнц във втората тренировка на "Монца"

  • 5 сеп 2025 | 19:02
  • 5440
  • 1
Исак Хаджар получи нов трофей за подиума си на "Зандвоорт"

Исак Хаджар получи нов трофей за подиума си на "Зандвоорт"

  • 5 сеп 2025 | 17:41
  • 799
  • 0
Верстапен е категоричен: Нямам интерес да пробвам колата на Рейсинг Булс

Верстапен е категоричен: Нямам интерес да пробвам колата на Рейсинг Булс

  • 5 сеп 2025 | 17:29
  • 1609
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Успешен старт на европейските квалификации за България U21

Успешен старт на европейските квалификации за България U21

  • 5 сеп 2025 | 20:01
  • 25061
  • 16
Български финал на US Open след изключителен обрат на Александър Василев

Български финал на US Open след изключителен обрат на Александър Василев

  • 5 сеп 2025 | 22:31
  • 9465
  • 7
ЦСКА отново вкуси победата макар и в контрола

ЦСКА отново вкуси победата макар и в контрола

  • 5 сеп 2025 | 19:35
  • 23403
  • 15
Италия 0:0 Естония, начало на втората част

Италия 0:0 Естония, начало на втората част

  • 5 сеп 2025 | 22:33
  • 5088
  • 3
Украйна 0:1 Франция, французите в търсене на втори гол

Украйна 0:1 Франция, французите в търсене на втори гол

  • 5 сеп 2025 | 21:44
  • 3299
  • 9
Квалификациите за Мондиал 2026: Играят се десет мача

Квалификациите за Мондиал 2026: Играят се десет мача

  • 5 сеп 2025 | 21:36
  • 10972
  • 2