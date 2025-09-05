Хамилтън е оптимист за представянето на Ферари на „Монца“

7-кратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън се оказа оптимистично настроен след петъчните свободни тренировки, въпреки че е наказан с 5 места назад на стартовата решетка за неделя. Люис беше най-бърз в първата свободна тренировка и завърши пети във втората.

„За втората тренировка направихме някои промени по колата и представянето ни се влоши. Добрата новина е, че можем да се върнем към по-ранните настройки – обясни Хамилтън. – В първата тренировка бяхме много силни, но във втората имахме проблеми. Но много позитивни изводи от днес, тъй като е по-добре да имаш проблеми във втората тренировка, отколкото в третата.“

🥇 Lando

🥈 Charles

🥉 Carlos



Our top three in second practice 👇#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/EiMl65ijWN — Formula 1 (@F1) September 5, 2025

Хамилтън е на мнение, че Ферари е в битката за място в челото на „Монца“.

„Ще поработим по колата и се надявам, че утре ще се представим по-добре – допълни британецът. – Мисля, че Макларън са много, много бързи тук. Но всички останали в топ 10 са на много малки разлики.

„За мен това ще е предизвикателство. Тук изпреварванията не са лесни, а аз имам и наказание, но е по-добре сега, отколкото догодина. С пет места назад на старта, определено не е страхотно."

