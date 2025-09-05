Популярни
Сравнително малко пилоти с нови двигатели на "Монца"

  • 5 сеп 2025 | 15:21


Традиционно отборите във Формула 1 избират уикенда за Гран При на Италия на „Монца“, за да поставят нови задвижващи системи в автомобилите на своите пилоти заради изискванията за висока максимална скорост на италианското трасе.

Ферари залага на миналогодишното задно крило в преследване на победата на "Монца"


Прави впечатление обаче, че тази година сравнително малко пилоти стартират уикенд в Храма на скоростта в нови елементи в своите задвижващи системи. Това са Макс Верстапен, Пиер Гасли, Естебан Окон, Алекс Албон и съотборниците в Заубер – Нико Хюлкенберг и Габриел Бортолето.

И за шестимата този уикенд има нови двигатели с вътрешно горене, турбо компресори, MGU-H и MGU-K компоненти. И при шестимата това са последните разрешени бройки от съответните компоненти и всеки следващ нов ще носи наказание за първото състезание, в което те се използва – десет места за първия допълнителен и по пет за всеки следващ.

Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1

Снимки: Gettyimages

