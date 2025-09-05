Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Ферари залага на миналогодишното задно крило в преследване на победата на "Монца"

  • 5 сеп 2025 | 13:25
  • 195
  • 0
За втори път от началото на годината отборът на Ферари ще използва задно крило от сезон 2024 по време на домашния си уикенд за Гран При на Италия.

На „Монца“ Шарл Леклер и Люис Хамилтън ще разполагат със задното крило, с което Леклер триумфира в Храма на скоростта. Освен него Ферари ще има и специално предно крило, с което да балансира ниските нива на притискане, които ще се генерират от задното крило.

Специални крила с по-ниски нива на челно съпротивление този уикенд ще има още за Макларън (предно и задно), Ред Бул (предно), Мерцедес (предно и задно), Астън Мартин (задно), Хаас (предно), Рейсинг Булс (задно) и Уилямс (предно и задно). За част от тези тимове ще има и други промени, включително новите подове за Ред Бул, Мерцедес и Рейсинг Булс. За втория екип на Ред Бул ще има и нови огледала за задно виждане и капак на двигателя, които трябва да оптимизират представянето на VCARB02 на дългите прави на „Монца“.

Снимки: Imago

