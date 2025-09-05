Геша за гостуването в Шумен

Септември (Тервел) гостува утре Волов-Шумен 2007. Срещата е от четвъртия кръг на Североизточната Трета лига.

„Вече свикнахме съперниците да играят на върха на възможностите си срещу нас. Няма лошо. Това, че Волов-Шумен 2007 е сред най-добре представящите се отбори, само може да ни мотивира максимално. Това последното е изключително важно за нас. Ако сме сериозни и играем според възможностите си, можем да се справим с всеки съперник. Винаги играем за победа. Очаквам да стане хубав мач“, коментира пред Sportal.bg Георги Иванов-Геша, треньор на Септември.