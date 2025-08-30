Септември (Тервел) с късен победен обрат

Септември (Тервел) надви у дома едноименния тим на Аксаково с 3:2. Срещата е от третия кръг на Североизточната Трета лига. Доста се измъчиха домакините и едва в последните минути обърнаха резултата в своя полза. Младите футболисти на Аксаково изненадаха съперника с два гола в началото. Илиян Върбанов откри резултата в 6-ата, а Димитър Ковачев удвои в 10-ата минута. Първенецът от последното първенство натисна, но не промени нищо в следващия час. Една от причините беше отличната игра на вратаря на гостите Иван Атанасов. В 70-ата минута, съдията отсъди дузпа и Петър Георгиев я вкара – 1:2. Той центрира отдясно от фаул, играчи скочиха, топката се отклони в някои от тях и спря в мрежата в 86-ата минута. Веднага след това футболистите на Аксаково пропуснаха да поведат отново. При ответната атака, Петър Георгиев проби отдясно, центрира и Владислав Мирчев вкара с глава победното попадение за тервелския тим. Адмирации за младият състезатели на гостите за сърцатата игра. Те не само се бранеха, но макар рядко провеждаха опасни контраатаки.