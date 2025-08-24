Популярни
Септември (Тервел) подчини Ботев (Нови пазар)

  • 24 авг 2025 | 01:11
  • 185
  • 0
Септември (Тервел) подчини Ботев (Нови пазар)

В Каспичан, Септември (Тервел) спечели гостуването си на Ботев (Нови пазар) с 2:1. Срещата е от втория кръг на Североизточната Трета лига. Стана интригуващ двубой. С тоталното си себераздаване, домакините затрудниха максимално първенеца от миналия сезон. Селекцията на Георги Иванов-Геша изкова успеха след почивката. Ивайло Лазаров откри с глава в 59-ата минута. В 72-ата пък Стилян Спасов удвои от фаул. Накрая Христо Александров вкара с глава почетния гол за Ботев. Имаше още критични моменти пред вратите.

