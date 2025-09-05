Стойчо Младенов: Не е станало нещо неочаквано, сблъскахме се с реалността

Голямата легенда на ЦСКА Стойчо Младенов даде интервю пред Sportal.bg относно снощния двубой на България срещу Испания в световните квалификации. "Лъвовете" загубиха с 0:3 срещу европейските шампиони. Екзекутора на Ливърпул призна, че се е случило нещо очаквано и се надява поне на реми срещу Грузия в неделя.

Какво ви направи впечатление в мача с испанците?

- Не се случи нещо неочаквано. Напротив, изходът на мача е напълно очакван. Просто испанците ни показаха каква е футболната реалност. Сблъскахме се с нея. Момчетата хвърлиха много сили, опитваха каквото могат, но това са ни възможностите, за съжаление. Това ни е нивото. Испания е съвсем различна класа.

Къде ни превъзхождат най-осезаемо?

- Навсякъде ни превъзхождат, във всички линии! Вижте тяхната скорост, пресата им, взаимодействията. В българския футбол играем доста по-бавно, самите футболистите мислят на по-бавни обороти, испанците комбинират бързо, преливат, всичко правят като нещо заучено. И това е проблем, за който си говорим от години. Всеки го знае - работата в школите, изграждането на футболистите, работата на треньорите с подрастващите, методиката, възпитанието на младите, ако щете. Всичко това е от първостепенно значение. Какво се създава в клубовете? Как се работи? Оттам се тръгва.

За тези неща наистина се говори от много години.

- Да, но развитие в правилната посока няма. Кажете ми един български клуб с десет терена за своята школа. Къде тренират нашите деца? На какво приличат стадионите? Не го заслужаваме това нещо, но същевременно сме си го заслужили. Странно звучи, но е така. Дайте да отидем да видим как се изграждат испанските футболисти - да посетим базата на един испански клуб, да видим методиката им, а после да видим какво се случва у нас. При нас не само не се създава, а се руши. Неслучайно е и това представяне на българските отбори в евротурнирите. Така че - нищо друго не съм очаквал да се случи срещу Испания. Това е реалността, за съжаление. През 70-те години беше поколението на Бонев, после беше нашата генерация - участвахме на световното в Мексико, след това дойде големият отбор на Христо Стоичков през 90-те, последният проблясък беше с отбора, воден от Пламен Марков, който отиде на европейското първенство в Португалия. Оттогава вървим надолу.

Какъв резултат очаквате срещу Грузия?

- Срещу Грузия не трябва да е толкова тежко. Все пак този отбор отстъпва чувствително като класа на испанския. Така че вярвам, че поне няма да загубим тази среща, равенството срещу грузинците няма да е лош резултат в крайна сметка. Казвам го с тъга, защото много ми се иска да постигнем победа. Да, Кирил Десподов е с контузия, но не мисля, че даден отбор трябва да е зависим от един състезател. Има заместници в крайна сметка, не мисля, че това ще е нещо решаващо. Не мисля и че ако Десподов беше на терена срещу Испания, щеше да се случи нещо различно.

Да кажем нещо и за ЦСКА? Отборът е на дъното в класирането, а "Армията" добива все по-завършен вид.

- Убеден съм, че стадионът на ЦСКА ще бъде едно истинско бижу в Борисовата градина. В лицето на новия собственик ЦСКА намери човек, който е готов да не жали средства, за да върне клуба там, където му е мястото. Вярвам, че той ще направи всичко и ЦСКА отново ще стане отбор от европейска величина - да играем срещу най-добрите, да сме "убиец на шампиони"!