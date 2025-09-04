Ето каква база ще има ЦСКА на Панчaрево (снимки)

Ръководството на ЦСКА ще направи клубната база в Панчарево със сигурност една от най-добрите на Балканите. Нашата медия се сдоби с визията и съдържанието на проекта на бъдещата тренировъчна база на "червените", на която вече от около година непрекъснато се правят подобрения, за да може първият тим на клуба да се готви максимално добре.

Видимо е, че поради множество грешки в управлението през последните години, клубът страда откъм спортни резултати на този етап и не изживява най-добрите си дни. Шефовете на клуба обаче са твърдо решени да построят най-хубавия стадион в България, най-хубавата клубна база и най-хубавата тренировъчна база за юноши у нас, за да може до две-три години ЦСКА да има изцяло променена визия и най-вече основа, която да върне "армейците" на върха в България, а също така и на футболната карта на Европа с класа и самочувствие.

Именно затова в Панчарево ще има четири терена с естествена трева - единият от които с трибуна и козирка, който ще има лиценз за провеждане на професионален футбол, като там своите домакински мачове за първенство ще играят ЦСКА II и ЦСКА III, а не да обикалят терените из София и околностите, както е в момента.



Този мини стадион, който ще се превърне в основен терен на базата, и основната сграда, тепърва се проектират, като надеждите са те да бъдат изградени през следващите около 30 месеца.

ЦСКА ще изгради и един закрит терен с размерите 55х35 метра, който да се използва, когато има много сняг навън или температурите са много под нулата.

Освен това играчите и треньорите на "червените" ще имат на разположение два закрити басейна - топъл и студен, чисто нов модерен ресторант, чисто нов модерен фитнес, ще има и специален гараж за автобусите на първия, втория и третия отбор.

Централата на клуба ще се прехвърли там и цялата администрация на "червените" ще бъде в Панчарево, а бунгалата, които бяха ремонтирани преди няколко години, ще бъдат изцяло обновени и максимално удобни за футболистите, които да могат да имат пълен комфорт и лукс по време на почивката си преди заниманията, както и преди домакинските си мачове.

Очаква се да има около 170 паркинг места в цялата база, като в това влизат нуждите на спортно-техническия щаб, футболистите, администрацията на клуба, феновете на домакините, както и тези на гостите, за които ще има малка трибуна на лицензирания стадион, като те ще влизат от друг вход, за да няма никаква среща с почитателите на домакините.

Както е известно, в момента има три терена на базата в Панчарево, единият от тях е чисто нов, като бе открит в началото на май месец.

"Настоящият терен 3 разполага с ново модерно покритие, което вече се ползва за тренировъчен процес от различни отбори на армейския клуб.



Всички слоеве на стария терен бяха премахнати, а на тяхно място бе изградена нова дренажна система, модерна поливна система с възможност за програмиране на различни напоителни режими, изграждане на нов почвен слой и модерно естествено тревно покритие с чимове от последно поколение.



В съседство бе изградено помощно игрище, чието тревно покритие и отводнителна и напоителна системи също ще са от най-висок клас. То е предназначено за тренировки на вратарите и загрявки на отборите с цел намаляване на натоварването на основния терен", съобщиха преди няколко месеца от клуба.

През лятото пък основният терен на базата беше посят със семена, за да може на пролет треньорският щаб и клуба да могат да използват и трите терена, тъй като в момента първият и вторият тим на "армейците" си разпределят тренировките на двата терена.

Проектът на "червените" показва отново мащаба, с който действат новите собственици на ЦСКА, които определено искат да направят нещо страхотно за клуба от Борисовата градина, но и за българския футбол като цяло, действайки при това с огромен замах.