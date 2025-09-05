Иван Станчев: Ще е тежко, готови сме

Утре, Волов-Шумен 2007 приема Септември (Тервел). Срещата е от четвъртия кръг на Североизточната Трета лига.

„Предстои ни двубой с отбора, който спечели последното първенство и е лидер в настоящото. Това показва какво ни очаква – много труден мач. Готови сме да него. Нямаме притеснения от никой противник. Важното е да играем според възможностите си. Смятам, че ще е интересен двубой. Винаги играем с амбицията да спечелим“, коментира пред Sportal.bg Иван Станчев, президент на шуменски клуб.

Снимки: fcvolovshumen.com