  1. Sportal.bg
  2. Волов (Шумен)
Иван Станчев: Ще е тежко, готови сме

  • 5 сеп 2025 | 13:12
Утре, Волов-Шумен 2007 приема Септември (Тервел). Срещата е от четвъртия кръг на Североизточната Трета лига.

„Предстои ни двубой с отбора, който спечели последното първенство и е лидер в настоящото. Това показва какво ни очаква – много труден мач. Готови сме да него. Нямаме притеснения от никой противник. Важното е да играем според възможностите си. Смятам, че ще е интересен двубой. Винаги играем с амбицията да спечелим“, коментира пред Sportal.bg Иван Станчев, президент на шуменски клуб.

Снимки: fcvolovshumen.com

