Успешен старт за Черноморец (Балчик)

Черноморец (Балчик) надви у дома Волов-Шумен 2007 с 3:0. Срещата е от първия кръг на Североизточната Трета лига. Заслужен успех за домакините с оглед събитията на терена. Николай Димитров уцели гредата на гостите в 20-ата минута. Десетина по-късно Стефан Митев подаде и Лъчезар Войков откри резултата. Капитанът на Черноморец Мирослав Начев свали топката след центриране и Евгени Стоянов си вкара автогол в 61-ата минута. В 85-ата пък Николай Трифонов рализира отблизо с глава след центриране от корнер.