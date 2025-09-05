Колтън Херта за трансфера от Индикар във Формула 2: Последният ми шанс за Формула 1

Колтън Херта определи трансфера си от Индикар във Формула 2 като неговият „последен шанс“ да сбъдне мечтата си и да кара във Формула 1.

Както е известно в сряда 25-годишният американец беше обявен като официалния тестов пилот на отбора на Кадилак. За целта той напуска сериите Индикар, в които изкара седем сезона, а по-късно собственикът на Кадилак Дан Таурис потвърди, че догодина Херта ще се състезава във Формула 2 с идеята да събере достатъчно точки, за да може да получи суперлиценз, който ще му трябва, за да участва във Формула 1.

Херта сменя Индикар с Формула 2

„Всички знаят колко близо до Формула 1 бях в миналото – каза Хертва, визирайки преговори между него и Алфа Таури за място за сезон 2023. – Мисля, че това ще е най-добрият ми шанс за Формула 1. Не просто шанс, а спасителен пояс, ето колко важна е за мен Формула 1.



„Няма нужда да говорим за риска, който поемам. За мен беше много трудно решение, защото аз знам на какво обръщам гръб. Обръщам гръб на страхотна група от хора, напуска много силен и оспорван шампионат, в който, ако е твоят ден, ти можеш да спечелиш, което не винаги се случва във Формула 1, там ти е нужна правилната кола.



„Лесното нещо щеше да е да остана в Индикар. Това щеше да е просто за мен, щях да продължа да си живея живота. Поемам риск, за да преследвам мечтата си, помислих си, че това е последният ми шанс за нея. Искам да го направя, затова поемам този риск. За мен това е начин да преследвам мечтата си“, каза още американският състезател.

Догодина титуляри на Кадилак ще бъдат ветераните Валтери Ботас и Серхио Перес, а Херта теоретично ще може да се надява на титулярна позиция за сезон 2027. За целта той ще трябва да завърши сред първите осем в крайното класиране във Формула 2, което ще му даде достатъчно точки, за да може той да получи суперлиценз.

