Педро Акоста сравни Марк Маркес с Майкъл Джордан и неговото завръщане в НБА

Педро Акоста вярва, че Марк Маркес е на път да направи най-голямото завръщане в историята на спорта и дори го сравни с баскетболната легенда Майкъл Джордан и неговото завръщане в любимия му спорт след двугодишно отсъствие в средата на 90-те.

Кариерата на Маркес беше поставена на карта след тежкото му падане на „Херес“ през 2020 година. След него той имаше сериозни проблеми с лявата си ръка и пропусна множество състезания, за да се подложи на различни операции и да се оправи.

В същото време обаче Хонда изостана чувствително, което доведе и до раздялата между Маркес и японците в края на 2023 година. След това той премина в лагера на Дукати, а от началото на сезона налага една доминация, която за последно бяхме виждали от него през сезон 2019.

В първите 14 кръга за сезона Маркес има 13 спринтови победи и 10 в неделните състезания. Неговият аванс пред брат му Алекс е толкова голям, че Марк реално ще може да си гарантира своята седма титла в MotoGP още на „Мизано“ следващата седмица.

„Още преди няколко седмици казах, че е ясно, че Марк ще спечели титлата – каза Акоста пред медиите преди Гран При на Каталуния. – Ако това действително се случи, то той ще е направил най-голямото завръщане в историята на нашия спорта, а може би и на спорта като цяло.



„Можем да го сравняваме с Майкъл Джордан, който игра бейзбол и след това се върна в баскетбола, за да спечели още три титли в НБА. Марк ще бъде първият пилот от MotoGP, който ще може да седи на една маса с (Рафаел) Надал, (Фернандо) Алонсо и (Пол) Гасол. Аз мисля, че това ще е едно от най-великите завръщания в спортната история“, добави още пилотът на КТМ.

