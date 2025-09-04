MotoGP няма да променя правилата си, за да спре доминацията на Маркес

Главният изпълнителен директор на Дорна, компанията промоутър на MotoGP, Кармело Еспелета заяви в свое интервю преди Гран При на Каталуния, че в световния шампионат няма да се правят специални промени в правилника, за да се спре доминацията на Марк Маркес.

От началото на сезон 2025 испанецът има десет победи в 14 неделни състезания и 13 триумфа в 14 спринта. Тази доминацията на Маркес означава, че той теоретично ще може да спечели световната титла още в Гран При на Сан Марино следващата седмица, цели шест кръга преди края на сезона.

Въпреки това Еспелета заяви, че шефовете на MotoGP няма да правят промяна в правилата, която да предотврати повторение на доминацията на Маркес и през сезон 2026. Испанецът обаче е убеден, че ситуацията ще се промени напълно през 2027 година, когато в MotoGP ще бъдат въведени новите технически правила.

„Начинът, по който се развиват нещата, не е изненадващ за нас. Но не можем да кажем, че титлата е спечелена, всичко може да се случи. Той не може да стане шампион в Барселона, така че сега няма да мислим за това.



„Преди няколко години, когато много хора печелеха състезания, хората казваха, че MotoGP няма своя герой. Сега имаме такъв, той печели всяко състезание и същите хора казват, че ще имаме шампион прекалено рано. Аз не мисля така. Макс прави невероятен сезон и ще стане шампион когато трябва.



„Не мисля, че в MotoGP е скучно заради доминацията на Марк. Това е световен шампионат и най-добрите трябва да победят. Единственият начин Марк да спре да печели е да се появи друг пилот, който да го победи. Ние никога няма да попречим на даден пилот да печели.



„Ние имаме система, с която да помагаме на изостаналите производители да наваксат, нейната ефикасност се вижда много ясно. Лично аз мисля, че новите технически правила, които ще влязат в сила през 2027 година, ще променят изцяло ситуацията“, заяви Еспелета.

