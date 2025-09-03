Защо Маркес не иска да печели титлата в MotoGP в задния двор на Валентино Роси

Марк Маркес е изключително близо до своята седма световна титла в MotoGP, която на теория той ще може да си гарантира още в Гран При на Сан Марино в края на следващата седмица.

За целта той ще трябва да завърши уикенда на „Мизано“ с аванс от поне 222 точки пред своя по-малък брат Алекс. В момента разликата между тях е 175 пункта в полза на заводския пилот на Дукати, което означава, че в рамките на следващите два кръга той ще трябва да спечели с поне 47 точки повече от своя брат.

Самият Марк Маркес обаче заяви още след финала на Гран При на Унгария, че не би искал да печели титлата в задния двор на своя кръвен враг Валентино Роси. Той обаче призна, че вече мисли за нея и предпочита да я спечели в Япония или Индонезия.

„Да, вече мисля повече за титлата – призна Маркес след победата си на „Балатон Парк“. – С всеки изминал кръг аз се приближавам все повече и повече до нея, но не трябва да губим концентрация.



„Вчера си говорех с испански журналисти, които ме притиснаха и ми обясниха математиката. Трябва да си призная, че предпочитам първата ми възможност да дойде в Япония или Индонезия, защото, ако е на „Мизано“, това ще означава, че брат ми е имал кошмарен уикенд в Каталуния, а аз искам най-доброто за него“, каза още испанският пилот на Дукати.

Снимки: Gettyimages