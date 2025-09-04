Популярни
Благой Георгиев: Дано ни подценят малко и да имаме някакви шансове

  • 4 сеп 2025 | 21:01
Бившият български национал Благой Георгиев сподели очакванията си преди сблъсъка с Испания от световните квалификации. Той изрази надежда, че "лъвовете" могат да стигнат до победата, тъй като в подобни мачове се играе по-освободено.

"Очаквам, както всички българи, победа. Дали ще се сдобием с нея, ще видим на терена. Дано ни подценят малко и да имаме някакви шансове. Все пак сме 11 срещу 11.

Тези мачове се играят най-леко и освободено. Няма какво да губиш. Можеш само да спечелиш от такъв мач. Трябва да покажат всичко на каквото са способни. Да се надяваме Господ да е с нас и да имаме някакъв шанс.

Едва ли Испания ще ни подцени. Те много добре знаят как да играят срещу по-слаби съперници. Винаги има шансове, без значение срещу кого играеш", заяви Благо.

