  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Хамилтън е бил шокиран от наказанието си за старта на "Монца"

Хамилтън е бил шокиран от наказанието си за старта на "Монца"

  • 4 сеп 2025 | 17:54
  • 1161
  • 0

Седемкратният световен шампион Люис Хамилтън призна, че е бил изненадан от наказанието, което получи за старта на неделната Гран При на Италия.

Хамилтън със специална каска за първия си старт на "Монца" с Ферари
Хамилтън със специална каска за първия си старт на "Монца" с Ферари

Британецът ще бъде преместен с пет места назад на стартовата решетка за първото си състезание на „Монца“ с Ферари заради игнорирането на двойния жълт флаг в последния завой на „Зандвоорт“ преди старта на Гран При на Нидерландия. Отпадането на Хамилтън от надпреварата миналата неделя обаче не позволи на стюардите да го накажат тогава и така санкцията му се пренася за домашния старт на Скудерията.

Ето причината Хамилтън да стартира с пет места назад на "Монца"
Ето причината Хамилтън да стартира с пет места назад на "Монца"

„Прибрах се у дома и видях, че съм наказан. Бях наистина шокиран, ако трябва да съм честен. Каквото-такова. Очевидно не е черно на бяло. Факт е, че аз намалих, което се вижда в доклада, но не им хареса колко точно. Да получи наказание и наказателни точки е доста тежко. Но си вземам поука, няма полза да се оплаквам.

„Гледам напред, ще бъде труден уикенд. Квалификацията и без това е много оспорвана. Самото влизане в третата фаза е много трудно, а в топ 5 още повече. На всичкото отгоре аз ще бъда преместен а пет места назад, което не е хубаво преди първото ми състезание на „Монца“ с Ферари. Дава ми повече за какво да се боря, мотивиран съм да наваксам тези позиции“, заяви Хамилтън пред медиите в Храма на скоростта.

Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1
Снимки: Gettyimages

